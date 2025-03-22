我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專訪／百歲王鼎鈞：寫作是一種癢 一種癮 一種秘密的甘甜

紐約懲教局警校畢典 唯一24歲華人成神槍手

小米、比亞迪…中國車企 跨足人形機器人領域

記者林宸誼／綜合報導
在人工智慧AI加持下，憑藉完整的產業鏈優勢，中國整車企業正集體跑步入局人形機器人賽道。根據統計，截至目前，已有近20家車廠透過自研、合作模式，已經或即將涉足人形機器人領域。（中通社）
在人工智慧AI加持下，憑藉完整的產業鏈優勢，中國整車企業正集體跑步入局人形機器人賽道。根據統計，截至目前，已有近20家車廠透過自研、合作模式，已經或即將涉足人形機器人領域。（中通社）

在人工智慧AI加持下，憑藉完整的產業鏈優勢，中國整車企業正集體跑步入局人形機器人賽道。根據統計，截至目前，已有近20家車廠透過自研、合作模式，已經或即將涉足人形機器人領域。

包括小米、吉利、廣汽集團、蔚來汽車、理想汽車、零跑汽車、北汽藍谷等；此外，還有消息稱，比亞迪已啟動人形機器人專案，內部代號為「堯舜禹」。

財聯社報導，業內人士分析，車企布局機器人主要基於兩大驅動力：首先，自動駕駛與人形機器人在感知、規畫及控制技術上的高度同源，雷射雷達等零部件可共用；其次，汽車行業競爭加劇，車企需透過AI技術與製造能力，挖掘第二增長曲線。

例如，廣汽計畫將GoMate機器人用於生產線巡檢，蔚來嘗試用機器人輔助質檢，目標均指向提升效率與降低人工成本。業內人士認為，相比機器人初創公司，車企擁有前期自動駕駛演算法和數據的累積，同時有完整的生產體系，因此在整機生產和代工方面有一定優勢。

作為率先將自動駕駛技術與人形機器人領域相結合的小鵬汽車，小鵬AI機器人「Iron」已率先於去年年11月亮相。小鵬汽車助理總裁胡逸寧指出，Iron已在小鵬汽車工廠投入使用，小鵬P7+汽車的部分元件由Iron組裝完成。

長安汽車今年3月宣布，對人形機器人研發專案供應商公開尋源。該專案目的在研發一款人形機器人，突破驅動、動態控制、多模態感知等核心技術，透過技術創新與產業協同，推動機器人向高性能、低成本、高可靠性方向發展，構建完整技術生態鏈。

去年11月，長安汽車表示，公司未來五年內計畫投入人民幣500億元，布局海陸空立體交通方案和人形機器人領域，2026年前推出長安飛行汽車產品，2027年前發布人形機器人產品。

奇瑞控股董事長尹同躍透露，奇瑞在守住智慧化汽車這個根的同時，也在加速布局車載無人機、人形機器人、Robotaxi、飛行汽車等一系列新產業集群。其中，奇瑞墨甲機器人開發的人形機器人已在馬來西亞「上崗」、「我們打算用它在4S店幫我們賣車。」

人形機器人 AI 比亞迪

上一則

外送龍頭美團去年賺逾358億人民幣 將衝刺無人機配送應用

下一則

特斯拉股價暴跌 大摩調降全年交車量、獲利預測

延伸閱讀

憂技術外洩美國 中延批比亞迪墨西哥建廠案

憂技術外洩美國 中延批比亞迪墨西哥建廠案
憂技術洩漏到美國 傳中國推遲比亞迪墨西哥建廠計畫

憂技術洩漏到美國 傳中國推遲比亞迪墨西哥建廠計畫
比亞迪實現「油電同速」 充電1秒跑2公里、5分鐘跑400公里

比亞迪實現「油電同速」 充電1秒跑2公里、5分鐘跑400公里
特斯拉在中國失寵…消費者：本土品牌高效 價格還不到一半

特斯拉在中國失寵…消費者：本土品牌高效 價格還不到一半

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12
美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率周線幾乎持平，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）貨幣決策。（路透）

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」

2025-03-15 09:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍