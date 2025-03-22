小米、比亞迪…中國車企 跨足人形機器人領域

在人工智慧AI加持下，憑藉完整的產業鏈優勢，中國整車企業正集體跑步入局人形機器人賽道。根據統計，截至目前，已有近20家車廠透過自研、合作模式，已經或即將涉足人形機器人領域。（中通社）

在人工智慧AI 加持下，憑藉完整的產業鏈優勢，中國整車企業正集體跑步入局人形機器人 賽道。根據統計，截至目前，已有近20家車廠透過自研、合作模式，已經或即將涉足人形機器人領域。

包括小米、吉利、廣汽集團、蔚來汽車、理想汽車、零跑汽車、北汽藍谷等；此外，還有消息稱，比亞迪 已啟動人形機器人專案，內部代號為「堯舜禹」。

財聯社報導，業內人士分析，車企布局機器人主要基於兩大驅動力：首先，自動駕駛與人形機器人在感知、規畫及控制技術上的高度同源，雷射雷達等零部件可共用；其次，汽車行業競爭加劇，車企需透過AI技術與製造能力，挖掘第二增長曲線。

例如，廣汽計畫將GoMate機器人用於生產線巡檢，蔚來嘗試用機器人輔助質檢，目標均指向提升效率與降低人工成本。業內人士認為，相比機器人初創公司，車企擁有前期自動駕駛演算法和數據的累積，同時有完整的生產體系，因此在整機生產和代工方面有一定優勢。

作為率先將自動駕駛技術與人形機器人領域相結合的小鵬汽車，小鵬AI機器人「Iron」已率先於去年年11月亮相。小鵬汽車助理總裁胡逸寧指出，Iron已在小鵬汽車工廠投入使用，小鵬P7+汽車的部分元件由Iron組裝完成。

長安汽車今年3月宣布，對人形機器人研發專案供應商公開尋源。該專案目的在研發一款人形機器人，突破驅動、動態控制、多模態感知等核心技術，透過技術創新與產業協同，推動機器人向高性能、低成本、高可靠性方向發展，構建完整技術生態鏈。

去年11月，長安汽車表示，公司未來五年內計畫投入人民幣500億元，布局海陸空立體交通方案和人形機器人領域，2026年前推出長安飛行汽車產品，2027年前發布人形機器人產品。

奇瑞控股董事長尹同躍透露，奇瑞在守住智慧化汽車這個根的同時，也在加速布局車載無人機、人形機器人、Robotaxi、飛行汽車等一系列新產業集群。其中，奇瑞墨甲機器人開發的人形機器人已在馬來西亞「上崗」、「我們打算用它在4S店幫我們賣車。」