利多政策 A股329檔股價創新高

A股今年來逾4,000檔股票上漲，其中近60檔股價翻倍。（中新社資料照片）

中國A股上證指數在上周五（14日）來到今年新高，據統計，A股今年來逾4000檔股票上漲，其中近60檔股價翻倍。不論是創新高，還是股價翻倍股票，科技股皆占據重要位置，科技股正成為A股今年最強類股。

證券時報引述Wind數據顯示，去年9月24日中國官方推出一籃子利多政策以來，A股市場創歷史新高的股票已接近700檔，其中今年以來A股創歷史新高的股票已達到329檔。如按上市板畫分，主板股票最多，達115檔，其次為創業板的94檔，北交所和科創板股票則分別為79檔和41檔。

從行業來看，年內創新高股票中，機械設備行業股票最多，達65檔；排名第二為電子行業，達52檔；汽車、計算機、電力設備、通信、基礎化工、醫藥生物等行業創新高股票數量亦居前。相較之下，建築材料、公用事業、社會服務、紡織服飾、綜合等行業創新高股票相對較少。整體而言，年內科技屬性強的行業股票相對更容易創新高，科技業整體表現強勁。

許多基金法人認為，這波A股行情，主要由科技與消費雙線帶動。券商中國報導，金鷹基金認為，科技作為本輪A股上漲的另一主線，預計將吸引大量資金進入。科技板塊的景氣持續上升，諸如人工智慧、5G、半導體等領域展現出強大的市場空間。

諾安基金分析師表示，在這一周期性復甦中，科技產業結構性機會將成為關注重點，尤其是在產業轉型升級趨勢下，科技龍頭公司將借助政策及市場的雙重利多，進一步取得市場占有率。

儘管美股 因經濟衰退預期導致下跌，但A股似乎絲毫不受影響，A股市場在14日強勁上漲，包括上證指數、深證成指、創業板指數在內的多個指數創近兩個月最大單日漲幅，當日上證指數突破3400點，來到今年新高。

今年以來美股「科技七雄」平均下跌12.6%，中國科技「七巨頭」（阿里、騰訊、美團、中芯、小米 、聯想和比亞迪 ）則平均上漲39.8%，「東升西降」態勢引起資本市場熱議。