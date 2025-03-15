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鴻海AI伺服器 拚全球市占率超過5成

記者蕭君暉／綜合報導
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鴻海今年AI伺服器營收可望突破兆元。圖為鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。（本報資料照片）
鴻海今年AI伺服器營收可望突破兆元。圖為鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。（本報資料照片）

鴻海14日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，今年AI伺服器營收可望突破兆元，占整體伺服器營收比重肯定超過50%，鴻海今年占有全球40%市占率是很保守的目標，輝達（NVIDIA，另譯英偉達）GB200已經批量生產，第一季AI伺服器業績較去年第四季和去年同期倍數成長，今年出貨量將逐季上升。

法人相當關心AI伺服器市況，劉揚偉說，目前市況蓬勃，主要是雲端服務供應商（CSP）與一線伺服器品牌的強烈需求，輝達HGX平台的需求仍在，鴻海在AI伺服器，掌握了研發、製造、垂直整合、客戶關係，以及全球布局優勢，客戶幾乎涵蓋所有主要買家，訂單能見度比預期更好，不論是已經量產的產品，還是新專案，都在大量投入，以滿足客戶需求，今年AI伺服器將逐季往上，占比肯定超過五成。

他表示，經過半年多來的數據收集，GB200的良率已達到批量生產標準，生產已經愈來愈穩定，未來幾季出貨將不是問題。在GB300開發進度上，鴻海很早就與客戶開發下一代，甚至是下下一代產品，鴻海在GB系列新產品有非常高的信心掌握度，AI伺服器產業進入門檻很高，包括組裝、垂直整合、研發、品質，以及全球布局，都是客戶看重的，也是鴻海能夠勝出的主要因素。

劉揚偉預估，AI人形機器人方面未來十年將會高速成長，成為機器人產業的支柱，應用廣泛，帶來全新商業機會，除了智慧製造會採用，鴻海也在開發醫療服務機器人，希望今年可以對外分享。鴻海的人形機器人採用多元化策略，除了布局關鍵零組件，例如馬達，也會做組裝，會提供軟硬應用平台服務。

他坦言，關稅已經成為美國客戶CEO非常頭痛的問題，鴻海與美國客戶將在美國幾個州有生產合作計畫，會愈來愈多，一旦計畫成熟之後會讓大家知道。美國政府目前的作法很難去預測，鴻海只能靜觀其變，把能做的部分做好。

劉揚偉強調，美國是鴻海第一個投資的國家，1988年就進入美國，目前鴻海在全球24個國家，擁有233個廠區，全球布局累積相當多經驗。關稅是有影響了一些需求，但是鴻海的供應鏈韌性，比八年前美國總統川普第一任時期更好，在美國製造方面，會積極響應，布建美國生產據點，並彈性調整產能。

鴻海 AI 輝達

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