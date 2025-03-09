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台灣「農村好物」搶攻日本市場 與熊本日商簽MOU

中央社／福岡9日專電
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農業部農村發展及水土保持署輔導的台灣農村好物9日與日本的重光產業株式會社（味千拉麵）社長重光克昭（右）簽合作備忘錄，正式進軍日本。農村水保署組長陳玲岑（左）、農業部次長黃昭欽感到欣慰，期盼更多台灣農特產品銷日。（中央社）
農業部農村發展及水土保持署輔導的台灣農村好物9日與日本的重光產業株式會社（味千拉麵）社長重光克昭（右）簽合作備忘錄，正式進軍日本。農村水保署組長陳玲岑（左）、農業部次長黃昭欽感到欣慰，期盼更多台灣農特產品銷日。（中央社）

台灣農業部次長黃昭欽今天在日本福岡見證台中市沙鹿區果菜運銷合作社與日本熊本縣重光產業株式會社簽署合作備忘錄。台灣的滷肉燥、芒果乾等10款「農村好物」產品正式進軍日本市場。

黃昭欽與熊本縣福岡事務所所長淵脇擴之9日在福岡市的一家西日本鐵道公司，見證台中市沙鹿區果菜運銷合作社總經理童育賢與日本熊本縣重光產業株式會社（味千拉麵）社長重光克昭簽署合作備忘錄（MOU）。這項合作象徵農業部農村發展及水土保持署輔導的台灣「農村好物」進軍日本市場立下了新的里程碑。

透過此次合作，包含來自台灣的愛玉吸飲、滷肉燥、芒果乾、芭樂乾等10款農村好物將正式於熊本知名連鎖拉麵品牌味千拉麵門市設立店中店並上架販售，首批門市包括本店、富合店及東BP店。

黃昭欽說：「農村好物計畫自2015年起由農村水保署推動，至今已邁入第10屆，累計選出483項優質農村產品，涵蓋314家業者。這次與味千拉麵的合作，象徵台灣農村產業的國際化邁進重要一步。」

他還表示，「首波將上架的10款農村好物產品，其中古早味手切滷肉燥是採用台灣豬肉製成，堅持不添加化學成分，肉燥塊狀分明，膠質豐富，口感濃郁，此次是台灣滷肉燥首度正式成功外銷日本，意義大」。

重光克昭致詞時說：「重光產業（經營味千拉麵連鎖店）的創業者是來自高雄美濃（客家人劉壇詳，日本名重光孝治），長期以來就想與台灣交流。重光產業總社位於熊本縣菊陽町，因台積電（TSMC）到此設廠，熊本與台灣的連結比以往任何時候更密切。」

他還說：「重光產業能獲得將台灣農村好物透過味千拉麵販售的機會，是強化與台灣連結的一大機會。期盼將台灣優良農產品介紹給更多日本九州民眾知曉，且這樣的機會增加。」

農村水保署表示，「這次與味千拉麵的合作，不僅是台灣農村產品進軍日本的重要里程碑，也為農村產業帶來更多海外商機，促進台日農業產業的深度交流」。

根據合作備忘錄的內容，重光產業計畫於旗下日本門市持續上架更多台灣農村好物，並探討未來聯名商品開發的可能性。這次的合作不僅提升台灣農村產品的國際能見度，也為台灣農村企業開創更多發展機會。未來，農村水保署將持續推動農村產業發展，深化國際合作，讓更多台灣優質農產品走向世界。

簽署合作備忘錄記者會結束後，午餐時間特別安排推出滷肉燥，讓與會人士品嘗台灣美味可口的滷肉飯。 黃昭欽、重光克昭等都吃得津津有味。現場也有味千拉麵供大家享用。此外，童育賢特別拿出地瓜牛奶棒分享給現場人士，地瓜與濃郁奶香的結合，很多人品嘗後讚不絕口。（編輯：高照芬）1140309

農業部次長黃昭欽（左1）、日本熊本縣福岡事務所所長淵脇擴之（右1）9日在福岡見證...
農業部次長黃昭欽（左1）、日本熊本縣福岡事務所所長淵脇擴之（右1）9日在福岡見證台中市沙鹿區果菜運銷合作社總經理童育賢（左2）與日本熊本縣重光產業株式會社社長重光克昭（右2）簽署合作備忘錄。10款台灣「農村好物」產品將正式進軍日本市場。（中央社）
台中市沙鹿區果菜運銷合作社總經理童育賢（左3）與日本熊本縣重光產業株式會社（味千...
台中市沙鹿區果菜運銷合作社總經理童育賢（左3）與日本熊本縣重光產業株式會社（味千拉麵）社長重光克昭（右4）簽署合作備忘錄，台灣「農村好物」正式進軍日本。包括農業部次長黃昭欽（左4）等台日政商界人士見證簽署儀式。（中央社）

日本 農業部 台積電

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