比亞迪配股籌資56億美元 引入阿聯家辦作戰略投資者

比亞迪4日宣布，以每股335.2元配售新H股籌435億元。其中，阿拉伯聯合大公國Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。（路透）

中國電動車大廠比亞迪 4日宣布，以每股335.2港元配售新港股籌435億港元（約56億美元），成為過去10年全球汽車業規模最大的股權再融資 項目。比亞迪表示，此次交易吸引全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資 人在內的投資者參與，其中，阿拉伯聯合大公國Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。

澎湃新聞報導，比亞迪4日在港交所公告，集團和配售代理於3日（收市時間後）訂立配售協議，配售股份將根據一般授權配發及發行。假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約435.09億港元（約56億美元 ），於扣除佣金及估計費用後，配售所得款項淨額預計約為433.83億港元（約55.8億美元 ）。

公告介紹，淨配售所得款項擬用作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。據悉，配售股份相當於現有已發行10.98億股H股的約11.82%，及已發行股份總數的約4.46%。每股配售股份的配售價為335.2港元。假設配售完成且股本無其他變動，承配人將持有約4.27%股份，H股占比升至40.4%，A股占比降至59.6%。

另，據港媒《信報》報導，比亞迪稱，未來，比亞迪及Al-Futtaim企業集團計劃在現有成功合作的基礎上，邁入戰略夥伴關係，在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點，共同探索進一步的增長機遇和協同效應。

比亞迪並指，此次港股閃電配售是過去10年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目、香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目，以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。此次配股的認購訂單多倍覆蓋，充分彰顯全球投資人對比亞迪發展前景的堅定看好，對中國汽車工業立足全球的充分信心，以及對於全球汽車行業電動化、智能化發展趨勢的高度認可。

比亞迪還稱，本次融資將進一步助力公司在新能源汽車國際化領域的戰略布局，加速公司在海外產能建設、渠道布局、品牌力強化等方面的步伐，推動公司出海業務實現跨越式增長。在智能化和高端化領域，本次融資將助力公司全方位提升技術實力，把握下半場智能化發展的重要機遇，並持續推出滿足消費者多元化需求的產品，塑造新能源時代的世界級品牌。

比亞迪2日發布銷售數據顯示，其2月銷量為32.28萬輛，年增164%。今年前2個月，比亞迪累計銷量62.3萬輛，年增92.52%。不過，比亞迪4日A股開盤跌5.6%，股價還創2022年3月來新低，成交額超人民幣31億元。同時，比亞迪在港股今早開市跌得更為嚴重，報336.2港元，跌7.5%。