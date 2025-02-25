追趕港股反彈幅度 高盛：A股三個月內看漲10%

美知名投行高盛 最新報告指出，當中國A股與香港H股收益差距超過15%時，市場領導地位有95%的概率出現反轉，在估值優勢和政策預期等兩大要素支撐下，A股有望未來三個月內漲幅迎來追趕反彈，預計將有10%的上升空間，幅度超越港股。

中國多家券商則認為A股市場估值有望進一步提升，且AI仍是市場主線。

高盛認為，A股相對H股的估值溢價已從三個月前的34%收窄至目前的14%。如果回升至過去一年的平均水平，意味著A股估值有約10%的上升空間。

高盛考慮的六個關鍵宏觀和市場因素（經濟增長、宏觀經濟政策、法規/地緣政治、公司基本面、估值和流動性/情緒）中，A股的估值較低和潛在的宏觀經濟政策刺激被認為是A股追趕上漲的關鍵驅動因素。

高盛經濟學家預計，中國即將召開的「兩會 」將重申擴張性財政的政策立場，並提供更多的實施細節，可能推動A股回報超過H股，因為A股對政策聲明的敏感性更高，且行業分布更廣泛。

在資金流動方面，隨著全球基金進一步增加在中國的配置，H股可能會繼續受到青睞，而如果中國國內零售投資 者更多地參與，A股可能會得到支持。

從資金流向看，高盛報告指出，全球對沖基金目前對中國股票的配置為8.2%，較上月提高約一個百分點，但仍低於去年10月9.8%的峰值水平。

全球主動型基金對中國的配置仍處於6%左右的歷史低位。意味著海外資金仍有進一步加倉的空間，可能繼續支撐H股表現。

摩根士丹利中國首席股票策略師Laura Wang在一份研報中表達對中國股市的樂觀，並稱外資尚未真正參與這輪反彈，因此仍有很大的空間。

澎湃新聞報導，中國多家券商認為，A股有望持續提升。光大證券表示，當前A股市場的估值處於2010年以來的均值附近，而隨著政策的積極發力，中長期資金以及前期賺錢效應帶來的增量資金或將加速流入市場，有望進一步提升A股市場的估值。