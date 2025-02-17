我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

比亞迪全固態電池 後年將小批量應用

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比亞迪將在2027年左右啟動全固態電池批量示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。（歐新社資料照片）
比亞迪將在2027年左右啟動全固態電池批量示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。（歐新社資料照片）

比亞迪鋰電池首席技術官（CTO）孫華軍透露，比亞迪將在2027年左右啟動全固態電池批量示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。此外，包括中國一汽、國軒高科等公司也計畫在2027年實現小批量應用。

綜合《每日經濟新聞》、《快科技》報導，2025「中國全固態電池產學研協同創新平台」年會暨第二屆中國全固態電池創新發展高峰論壇於15日-16日在北京舉行。會上許多企業透露全固態電池最新進度。

孫華軍此前曾表示，2027年到2029年是硫化物固態電池的示範期，主要針對中高端電動車。從2030年到2032年，硫化物固態電池會進入拓展期，將運用到主流電動汽車。

比亞迪首席科學家、汽車工程研究院院長廉玉波亦曾透露，比亞迪已在固態電池領域進行了深入研究。對固態電池的廣泛應用，廉玉波預計「三年比較艱難、五年比較現實」。且受制於成本和材料的可控性等因素，在未來15至20年內，磷酸鐵鋰電池不會被淘汰。

中國一汽首席科學家王德平表示，目前中國一汽的全固態電池項目計畫在2027年實現小批量應用；大陸電池企業國軒高科計畫2027年固態電池小批量上車實驗，2030年實現量產；長安汽車計畫在2030年推出液態、半固態、固態等八款自研電芯。

對於全固態電池產業進度，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高會上預測：以硫化物為主體電解質的轎車第一代全固態電池將於2025至2027年實現量產；第二代全固態電池將於2027至2030年實現量產；第三代全固態電池將於2030至2035年量產。

受到近期AI模型熱，AI也有望助力全固態電池的研發，歐陽明高認為，全固態電池AI大模型能提供各類專家智能體與智能設計工具，研發效率可以提升1-2個數量級，節省研發費用70%-80%。

比亞迪 AI 電動車

上一則

Meta重金投資AI人形機器人

下一則

蘋果頭戴Vision Pro裝置 增加AI新功能提振產品的銷量

延伸閱讀

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首
比亞迪發布天神之眼「核彈級」變革 或引發智駕價格戰

比亞迪發布天神之眼「核彈級」變革 或引發智駕價格戰
特斯拉競爭力落後？股價連跌五天 市值蒸發2千億元

特斯拉競爭力落後？股價連跌五天 市值蒸發2千億元
比亞迪打出「智駕平權」 車價下探10萬人民幣

比亞迪打出「智駕平權」 車價下探10萬人民幣

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
（中央社）

DeepSeek優惠期結束 今起漲價100%-300%

2025-02-09 15:31
美國1月CPI年升3.0%，高於預期。路透

1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點

2025-02-12 09:00
川普在空軍一號對記者表示，他周一將宣布對所有鋼、鋁進口加徵25%的關稅。（美聯社）

川普預告徵對等關稅、日產本田合併破局…5國際事不可不知

2025-02-09 19:10

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉