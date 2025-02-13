中股翻身 外資做多 市場吹響「加倉中國」集結號

外資機構近期紛紛「唱多」中股。（新華社）

外資機構近期紛紛「唱多」、「做多」中國股票，一方面，外資投行發聲看好中國股市；另一方面，外資法人機構大舉買入中國資產。業內人士表示，外資投行吹響「加倉中國」集結號，中國資產正來到歷史性價值重估，A股、H股將迎來蛇年大紅包。

中港股市12日聯袂上漲，A股上證指數上漲0.85%收在3346點，港股更飆漲2.6%收在21857點，來到近四個月高點。

新浪財經報導，高盛 近日發布研究報告指出，DeepSeek的崛起，為中概科技股帶來了中長期價值重估的機會。高盛預計MSCI中國指數今年將上漲14%，樂觀預期漲幅甚至將達到28%。

德意志銀行亞太區公司研究主管馬力勤日前也在報告中稱，得益於製造業優勢、科技力量崛起等因素，中國股票的「估值折價」現象將消失，盈利能力可能因政策支持消費和金融自由化而超出預期。

瑞銀表示，DeepSeek人工智慧（AI）應用推動的中國股市上漲之路可能還未走完一半，因為良好的流動性和較低的利率環境可能會給AI概念股帶來價值重估的機會，根據4G、5G和雲計算時代的經驗，漲勢通常會持續一至二年。

值得注意的是，外資不僅唱多A股，並以實際行動積極買進，例如，曉鳴股份2024年12月19日最新大股東持股情況顯示，瑞士聯合銀行集團、巴克萊銀行有限公司分別以92.18萬股、63.79萬股的新進重倉，成為該公司第八大、第十大股東。

摩根大通也相繼增持順豐控股、濰柴動力等多家陸資在香港 掛牌的H股公司。貝萊德、紐約梅隆銀行等外資機構也加倉了工商銀行、民生銀行等多支H股。

華爾街巨頭也加速抄底中概股。索羅斯基金早在去年第3季就增持阿里巴巴28萬股至130.6萬股；京東持倉更是翻倍至273萬股。百年資管巨頭柏基投資 增持拼多多98.8萬股至3612萬股。

外資加倉的中國公司主要集中在科技、銀行、能源、電力、有色等互聯網、紅利板塊及消費相關領域。

例如，挪威政府全球養老基金在1月底公布最新投資進展顯示，2024年，這家全球巨無霸養老基金對中國（含香港地區）股票的持倉市值增加超過70億美元，對中國互聯網股票的持倉市值普遍增加。

該基金首席執行官坦根（Nicolai Tangen）在1月22日接受媒體採訪時建議逆勢買入中國資產。

根據法國巴黎銀行一項調查顯示，在過去兩年從中國的對沖基金撤出資金後，一些全球投資者現在再次對這些基金產生興趣。該調查顯示，淨7%的受訪者表示，計劃在2025年增加對以中國為主基金的配置。該調查於去年12月和今年1月進行，調查對象為負責對沖基金全球1.4兆美元投資的229名資產配置者。