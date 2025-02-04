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港股4日大漲 小米中芯股價攀新高

記者林宸誼／綜合報導
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恒生指數4日漲2.8%，恒生科技指數表現尤為亮眼，單日漲幅達5.06%。（中新社）
恒生指數4日漲2.8%，恒生科技指數表現尤為亮眼，單日漲幅達5.06%。（中新社）

亞洲股市4日開盤普遍大漲。截至收盤，恒生指數漲2.8%，恒生科技指數表現尤為亮眼，單日漲幅達5.06%。其中，AI概念股、半導體、汽車等類股漲幅居前，小米、中芯國際盤中均創歷史新高。

DeepSeek公司推出的DeepSeek-R1大模型持續引發全球關注，其低成本、高性能的特點推動了投資者對中國科技企業技術潛力的重新評估，進一步催化了AI板塊的價值重估。AI概念股成為近期港股市場焦點，萬國數據4日大漲近20%，金山雲漲幅達9.72%，美圖公司上漲8.55%。

此外，中芯國際港股4日再飆升8.5%，兩日累計漲幅近20%，相隔四年半再創歷史新高；華虹半導體昨亦大漲12.66%。市場分析認為，隨著AI模型推理成本降低，半導體行業將加速邊緣AI設備的發展，中國國產替代趨勢也為本土半導體企業帶來長期發展機會。  

支撐中芯國際股價背後或許還來自市場傳聞。網路流傳《紐約時報》報導中芯國際的技術已成功克服5奈米製程，但多家媒體查閱《紐約時報》網站，並無相關報導。

有媒體實際登陸紐約時報英文網站，搜索關鍵字「SMIC」，發現最新一篇有關中芯國際的報導來自2024年12月17日，內文指華為新手機Mate 70的晶片是由中芯國際製造，但生產技術方面幾乎沒有進展。

小米股價也連袂創下新高。香港Now財經台報導，摩根士丹利預期小米今年將交付第二款電動車，並成股價催化劑，以小米SU7強勁的交付數字估計，新車今年也會取得成功，因應集團今年交付目標30萬輛，大摩預期，今年實際交付數字或略高於目標，上調今、明兩年交付預測至31萬輛及50萬輛，上調小米電動車業務估值20%至人民幣2,040億元。

汽車板塊表現強勁，小鵬汽車領漲12.4%，理想汽車上漲8.71%，吉利汽車上漲7.85%。多家車企公布的1月交付數據顯示，新能源汽車銷量大幅增長，其中小鵬汽車單月交付量達30,350輛，年增268%，顯示出市場對新能源車的強勁需求。

小米 AI 紐約時報

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