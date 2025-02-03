我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

中國春節買金熱升溫 各地現排隊潮

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
春節期間，黃金市場隨著金價升溫。（中通社資料照片）
春節期間，黃金市場隨著金價升溫。（中通社資料照片）

春節長假期間，國際黃金價格再創歷史新高。而在中國，春節買金熱隨著金價升溫，金店調價也相當敏銳。儘管金價走高，但在深圳、上海等地區不少金店可見排隊購金。

分析指出，人民幣金價可能受益於春節傳統消費旺季所帶來的實物需求上升的驅動，對境內外價差構成進一步提振，邊際支撐境內黃金資產表現。

今年以來金價一路攀升，年內累計漲幅近8%。1月30日，現貨黃金最高漲至2799.86美元／盎司，刷新歷史高位；1月31日COMEX黃金期貨最高漲至2,859.5美元／盎司，刷新歷史高位。

春節期間，中國消費者購買黃金的熱情高漲，原因包括在春節期間有自用或送禮的需求，其次是黃金作為一種傳統保值資產，即使2025年黃金價格處於高位，但仍有消費者認為其具有投資價值，尤其是在經濟不確定性增加的背景下，黃金的避險屬性依然吸引人。

展望2025年，中金公司研報指出，人民幣金價較之美元金價或將實現更大漲幅，主要驅動力有兩個。

一是川普就任美國總統，一味大幅提升利率扼殺通膨的概率也較小，目前已處於歷史高位的美國實際利率有望回落，有利金價上行；二是逆全球化趨勢進一步深化，全球央行購金趨勢仍將延續。

金價 春節 利率

上一則

鴻海過年趕工 GB200出貨達標

下一則

走訪日韓印德等國 奧特曼展開AI之旅

延伸閱讀

春節吃太多不消化？ 醫師分享4食物助排便

春節吃太多不消化？ 醫師分享4食物助排便
春節特殊服務 台中宮廟百萬香油錢 過年鎖在派出所內

春節特殊服務 台中宮廟百萬香油錢 過年鎖在派出所內
「蛟龍行動」春節票房墊底 製片稱被潑黑水 網轟輸不起

「蛟龍行動」春節票房墊底 製片稱被潑黑水 網轟輸不起
美國華人博物館 互動體驗慶春節

美國華人博物館 互動體驗慶春節

熱門新聞

中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」