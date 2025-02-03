中國春節買金熱升溫 各地現排隊潮

春節期間，黃金市場隨著金價升溫。（中通社資料照片）

春節 長假期間，國際黃金價 格再創歷史新高。而在中國，春節買金熱隨著金價升溫，金店調價也相當敏銳。儘管金價走高，但在深圳、上海等地區不少金店可見排隊購金。

分析指出，人民幣金價可能受益於春節傳統消費旺季所帶來的實物需求上升的驅動，對境內外價差構成進一步提振，邊際支撐境內黃金資產表現。

今年以來金價一路攀升，年內累計漲幅近8%。1月30日，現貨黃金最高漲至2799.86美元／盎司，刷新歷史高位；1月31日COMEX黃金期貨最高漲至2,859.5美元／盎司，刷新歷史高位。

春節期間，中國消費者購買黃金的熱情高漲，原因包括在春節期間有自用或送禮的需求，其次是黃金作為一種傳統保值資產，即使2025年黃金價格處於高位，但仍有消費者認為其具有投資價值，尤其是在經濟不確定性增加的背景下，黃金的避險屬性依然吸引人。

展望2025年，中金公司研報指出，人民幣金價較之美元金價或將實現更大漲幅，主要驅動力有兩個。

一是川普就任美國總統，一味大幅提升利率 扼殺通膨的概率也較小，目前已處於歷史高位的美國實際利率有望回落，有利金價上行；二是逆全球化趨勢進一步深化，全球央行購金趨勢仍將延續。