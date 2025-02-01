國際金價大漲 中國春節期間買金熱潮不減

中國黃金價格再度大漲。（路透資料照片）

春節 長假期間，國際黃金價 格再創歷史新高，1月31日，中國多家金店足金首飾價格已達846元/克。分析指出，人民幣金價可能受益於春節傳統消費旺季所帶來的實物需求上升的驅動，對境內外價差構成進一步提振，邊際支撐境內黃金資產表現。

財聯社報導，1月30日，現貨黃金最高漲至2799.86美元／盎司，刷新歷史高位；31日，COMEX黃金期貨最高漲至2859.5美元／盎司，刷新歷史高位。今年以來金價一路攀升，年內累計漲幅近8%。而在中國，春節買金熱隨著金價升溫，金店調價也相當敏銳。1月31日，周大福等多家金店的足金首飾價格達到每克846元。儘管金價走高，但在深圳、上海等地區不少金店可見排隊購金。

南方+報導，春節期間，消費者購買黃金的熱情高漲，原因包括在春節期間有自用或送禮的需求，寓意著新年的好運和祝福；其次是黃金作為一種傳統保值資產，即使2025年黃金價格處於高位，但仍有消費者認為其具有投資價值，尤其是在經濟不確定性增加的背景下，黃金的避險屬性依然吸引人；加上2025年是蛇年，許多黃金品牌推出蛇元素的首飾產品，受到消費者喜愛。

廣發資產研究團隊在最新研報中指出，黃金三大定價框架決定了這一上漲。首先是金融屬性，10年期美債實際利率 作為持有黃金的機會成本，與黃金價格顯著負相關；其次是避險屬性，金融、經濟、地緣政治出現大幅波動或危機時往往提升黃金避險需求，帶來風險溢價；第三是貨幣屬性，黃金對美元體系有一定替代性，美元信用削弱將利好黃金。

中金公司研報指出，展望2025年，人民幣金價較之美元金價或將實現更大漲幅，主要驅動力有兩個，一是川普就任新一屆美國總統，其政策綱領具有較強通脹性，加上美國聯準會即使轉鷹，在鼓勵美國供應鏈重構的政策取向下，一味大幅提升利率扼殺通脹的概率也較小，目前已處於歷史高位的美國實際利率有望有所回落，利好金價上行；二是逆全球化趨勢進一步深化，全球央行購金趨勢仍將延續。