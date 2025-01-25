我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊客爆量、羅浮宮年久失修 館長認「參觀是種折磨」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

和碩賣印度廠 淡出iPhone製造布局

編譯任中原、記者林薏茹、吳凱中／綜合報導
和碩集團淡出iPhone製造，印度塔塔電子買下和碩印度子公司60%股權。（路透資料照片）
和碩集團淡出iPhone製造，印度塔塔電子買下和碩印度子公司60%股權。（路透資料照片）

和碩集團陸續淡出iPhone製造，縮減印度iPhone製造布局塵埃落定。外媒報導，印度塔塔電子24日表示，已買下和碩印度子公司60%股權，擴大印度製造布局，並將與和碩協作共同整合團隊。

路透報導，塔塔電子此次買下股權為和碩清奈一座iPhone組裝廠，將大幅增強其iPhone製造能力，強化作為蘋果供應商的地位，與鴻海集團正面交鋒。不過，塔塔並未公布此購併案的財務條件。和碩24日證實此交易案，但未多做評論。

印度主管機關今年元月初批准塔塔購買和碩印度公司的股權案，塔塔收購和碩印度廠後，在印度南部泰米爾納德邦共擁有兩座工廠。塔塔去年剛向緯創購入位於印度卡納塔克邦的iPhone組裝廠。

據印度當地媒體今日印度報導，塔塔電子執行長塔克爾（Randhir Thakur）在聲明中表示，隨著塔塔在印度建設新設施並擴展業務，期待AI、數位化和技術驅動的製造業新時代來臨，此次收購符合在塔塔在印度擴大製造業布局的戰略。

塔塔去年才開始在印度組裝iPhone，隨著蘋果致力於將製造基地擴產至中國以外的地區，塔塔迅速成為蘋果在亞洲最重要的合作夥伴之一。

分析師預估，去年蘋果iPhone整體出貨中，印度生產比重將達20%至25%，較前年的12%至14%大幅攀升。目前iPhone印度製造主力為鴻海集團。

和碩近年逐步淡化iPhone製造能量，2023年底放棄旗下生產iPhone的昆山世碩現金增資優先認購權，由立訊集團擔任策略投資人全數認購，世碩增資額約21億元人民幣（約2.9億美元），增資後和碩對世碩持股由100%降低至37.5%，和碩喪失對世碩控制力，交由立訊集團主導。

和碩並在去年7月兩度賣出立訊持股。和碩董事長童子賢先前表示，和碩並未從中國撤資，只不過要做重點調配，加速印度、越南、墨西哥等其他廠區的擴張。

印度 iPhone 鴻海

上一則

中國人行2024黃金儲備量2279.57噸 創歷史新高

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

塔塔電子買下和碩印度子公司60%股權 強化蘋果供應商地位

塔塔電子買下和碩印度子公司60%股權 強化蘋果供應商地位
億萬富豪安巴尼傳計劃在印度建設全球最大資料中心

億萬富豪安巴尼傳計劃在印度建設全球最大資料中心
印度人權機構質疑官員調查鴻海招聘歧視案不力 要求重新調查

印度人權機構質疑官員調查鴻海招聘歧視案不力 要求重新調查
蘋果iPhone上季在中國銷量大跌18% 市占落居第三

蘋果iPhone上季在中國銷量大跌18% 市占落居第三

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10
川普就職典禮，富豪群集，右起特斯拉執行長馬斯克、谷歌執行長皮伽、亞馬遜創辦人貝佐斯及其未婚妻桑契斯、Meta執行長查克柏格伉儷。(路透)

人類史上首見兆億富翁？未來10年可能出5位 黃仁勳入列

2025-01-21 01:15

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步