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中國人行2024黃金儲備量2279.57噸 創歷史新高

記者陳湘瑾／綜合報導

中國黃金協會發布最新統計數據顯示，2024年中國人民銀行全年累計增持黃金44.17噸。截至年底，中國黃金儲備為2279.57噸，位居全球第六位，黃金儲備量再創歷史新高。

隨著黃金價格波動，中國黃金市場呈現快速發展勢頭，市場成交量和成交額大幅增長。其中，中國2024年黃金ETF持倉規模呈快速增長趨勢，分析指出，這反映出市場對中國經濟未來仍不穩定的預期以及對避險需求的增長。

中國黃金協會表示，2024年在整體黃金珠寶消費疲軟，庫存周轉率下降的背景下，黃金珠寶企業及時調整生產經營策略，推動產品創新，古法、國潮等概念金飾興起。由於國際局勢動蕩、衝突加劇，黃金避險保值屬性凸顯，金條銷量出現大幅上升。

數據顯示，上海黃金交易所去年全部黃金品種累計成交量雙邊6.23萬噸（單邊3.11萬噸），年增49.9%，成交額雙邊34.65兆元人民幣（約4.78兆美元，單邊17.33兆元人民幣），年增86.6%；2024年，上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊18.22萬噸（成交量單邊9.11萬噸），年增46.7%，成交額雙邊83.96兆元人民幣（約11.59兆美元，單邊41.98兆元人民幣），年增75.8%。

在黃金消費量方面，除金條銷量出現大幅上升，其他品項都呈現下降趨勢。2024年整體黃金消費量985.31噸，年降9.5%。其中黃金首飾532.02噸，年降24.6%；金條及金幣373.13噸，年增24.5%。世界黃金協會資深分析師Ray Jia認為，這主要是因為金價飆升及經濟放緩，降低了中國消費者的購買力。

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