台灣半導體鏈去年股價豐收 台積電年增75%

台灣與先進技術相關的半導體供應鏈龍年大豐收，晶圓代工龍頭台積電 大發威，龍年股價漲幅超過七成；IC設計大廠聯發科表現也搶眼，龍年躋身千金股收在新台幣1465元（約44.7美元），漲幅超過五成；封測龍頭日月光投控龍年股價漲幅超過三成。

台積電兔年封關價新台幣646元（約19.7美元），總市值約新台幣16.75兆元（約5121億美元）。22日龍年封關價收在新台幣1135元（約34.7美元），上漲新台幣15元（約0.4美元），年增75.6%，總市值增至新台幣29.43兆元（約8998億美元），一年之內增加超過新台幣12兆元（約3668億美元）。

聯發科兔年封關價新台幣937元（約28.6美元），龍年封關收平盤新台幣1465元（約44.7美元） ，年增56.3%，總市值增逾新台幣8400億元（約256.8億美元），來到新台幣2.34兆元（約715億美元）。

聯發科去年第4季推出首款以3奈米製程打造的旗艦晶片 天璣9400，標榜是針對邊緣AI 應用設計及優化的晶片，將第八代NPU整合其中，實踐生成式AI以外更多功能，例如代理式AI。

日月光投控龍年封關日股價收新台幣177元（約5.4美元），上漲新台幣5元（約0.1美元），與兔年封關日收盤價新台幣130元（約3.9美元）相比，漲幅36.1%，總市值增加超過新台幣2073億元（約63.3億美元），來到新台幣7809億元（約238.7億美元）。