華為手機傳重回全球市場 將進軍60國家地區

華為手機將重回全球市場。圖為Mate 70系列手機。（取自手機中國）

在經歷美國五年封殺後，業界傳出華為 手機正計畫重回全球市場，進軍60個國家和地區。

快科技報導，華為重回全球市場已有跡可循，從2024年底開始，華為最新款的折疊屏手機Mate X6的大型看板開始出現在香港、杜拜和吉隆坡等全球知名城市的知名地點。

此前，受限於先進工藝、Android系統等禁令掣肘，華為手機經歷了長期短缺、在國外市場無法使用谷歌服務導致幾乎全面退出。

如今，華為自研麒麟晶片 已經突破，麒麟9000S、麒麟9010、麒麟9020小步快跑，快速反覆運算。目前，華為手機已經基本全系採用麒麟晶片，不再使用高通晶片。華為也表示，華為Mate 70系列每一顆晶片都有大陸國產的能力。

與此同時，原生鴻蒙系統成功發表、鴻蒙生態已經初具規模。這也意味著，華為已經實現了硬體+軟體全面自研，徹底擺脫美國晶片和安卓 系統的束縛。

華為終端BG董事長余承東近日在2025新年全員信中透露，在經歷連續五年的制裁後，2024年華為終端業務重回增長快車道。

據了解，華為手機業務在供應嚴重短缺下，高階手機在中國大陸市場重回第一。其中，Pura70系列銷量再突破千萬支，Mate XT非凡大師獲《時代週刊》創新大獎，Mate 70系列通過軟硬芯雲緊密協同，在拍照、視頻拍攝和性能體驗上顯著提升。