平價iPhone量產 富士康大招工 高額「返費」最多可拿1187美元

蘋果平價版iPhone新機將於1月中旬量產，富士康正展開招工。（中新社資料照片）

蘋果平價版iPhone 新機型將於1月中旬開始量產，產業鏈人士透露，目前iPhone代工生產廠商富士康 正在展開招工，並祭出高額「返費」，吸引人力參與iPhone新機量產。

富士康招聘網顯示，此次祭出返費暴漲至人民幣8700元（約1187美元）。在職滿90天以上，老員工有獎金人民幣8000元（約1091美元），加500元（約68美元）直招補貼、200元（約27美元）路費補貼；新員工則是獎金人民幣7500元（約1187美元），加500元直招補貼、200元路費補貼。

返費‌是指用工單位或勞務仲介為招募員工而提供的一種額外獎勵。具體來說，返費是除了工資之外，給予的額外獎勵，通常需要員工在單位工作滿一定天數才能拿到。

《中國證券報》報導，有蘋果供應鏈人士表示，該公司已向蘋果春季iPhone新機型供貨零部件，預計該款機型是售價相對便宜的iPhone SE 4，可能將改名為iPhone 16 E或iPhone 16e。

市場人士認為，蘋果2024年秋季發表的iPhone 16基礎機型需求低於預期，iPhone 16系列銷量承壓，預計新款iPhone的推出，將抵消iPhone 16銷量疲弱產生的影響。

快科技報導，蘋果春節將要推出的新品名為iPhone 16E，這是16系列最便宜的版本，曝光的渲染圖顯示，16E正面是6.1吋OLED瀏海螢幕，支持Face ID，但不支持靈動島。

具體來說，iPhone 16E將搭載與iPhone 16相同的A18晶片，並標配8GB記憶體，支持Apple Intelligence的各項功能，內置自研5G基帶晶片。

據爆料，iPhone 16E定價是499美元，約合人民幣3640元，國行版售價可能在人民幣4000到5000元（約545到682美元）之間，這將是16系列最便宜的版本。

然而外媒《9to5mac》卻認為，蘋果可能至少將iPhone 16E 調漲至599美元，並且藉由改名讓這一切看起來更為合適。《9to5mac》分析，過往iPhone SE一直是平價小巧的代表，但現在iPhone 16E已經不符合SE品牌的定位。

透過加入iPhone 16系列，有助於與 iPhone 15明確區隔，凸顯支持Apple Intelligence 的賣點。更重要的是，可使產品線命名更加一致，讓消費者更清楚地辨識不同機款的世代差異。