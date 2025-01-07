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中國汽車2024年價格戰激烈 降價規模創3年新高

中央社／上海7日電
中國汽車價格戰2025年一開年即開打，包括零跑、小鵬、埃安等車企開年即降價。（中新社）
中國汽車價格戰2025年一開年即開打，包括零跑、小鵬、埃安等車企開年即降價。（中新社）

2024年中國汽車市場價格戰激烈，並且降價規模創下近3年新高，整體乘用車降價幅度達到8.3%。受益於降價與補貼政策，以比亞迪為首的眾多中國車企2024年度都刷新銷量紀錄。

中國乘聯會秘書長崔東樹6日發文指出，2024年中國乘用車市場價格戰持續激烈，以降價規模來看，降價車款共227款，超過2023年的148款，更大幅超過2022年的95款。其中，常規燃油車降價88款、純電動車降價82款。

在降價的車款中，整體乘用車市場新車降價力度平均達到人民幣1.6萬元（約2100美元），降價幅度達到8.3%。其中新能源車的降價力度又比燃油車更高，新能源車降價力度9.2%，燃油車6.8%。

從降價時機點來看，2024年降價在3月、4月達到高峰，隨後促銷力度明顯下降。另外12月純電動車的降價規模也很大，新車降價幅度達到2.4萬元，降價力度達到10%。

界面新聞6日報導，2024年的價格戰由比亞迪率先展開，在春節假期後的30天內，接連推出15款「榮耀版」車型，不僅降價2至3萬元，配置還更加豐富。在價格攻勢下，比亞迪2024年的年銷量達到427.21萬輛，年增41.26%，創下歷史新高，並蟬聯全球新能源汽車銷量冠軍。

其餘中國車企也受益於降價，刷新年度銷量紀錄，如奇瑞、吉利等傳統車企，以及理想汽車、零跑汽車、鴻蒙智行等造車新勢力也創下交付新高。報導指出，2024年中國新能源汽車零售銷量有望達到1100萬輛，年增42.2%。

除價格戰之外，業界人士認為，新能源車市的增長還離不開以舊換新和報廢更新等政策的支持。中國商務部最新數據顯示，截至2024年12月19日，全中國汽車報廢更新近270萬輛，汽車置換更新超310萬輛。

比亞迪 電動車 商務部

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