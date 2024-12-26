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小米汽車宣布：加入「蔚小理」充電樁

記者林茂仁／綜合報導
小米電動車SU7 將以使用「蔚小理」的充電樁來充電。（中新社）
小米電動車SU7 將以使用「蔚小理」的充電樁來充電。（中新社）

小米董事長雷軍25日在其個人微博帳號發文宣布，小米汽車將與蔚來、小鵬汽車和理想汽車攜手，共同推進充電補能網路的合作。也就是說小米汽車可以使用「蔚小理」的充電樁來充電。

雷軍介紹，14000+蔚來充電樁、9000+小鵬充電樁、6000+理想充電樁，入駐小米充電地圖，支持在充電地圖中即時查看動態資料。

據了解，蔚來是目前中國國內布局充電樁最多的汽車品牌，截至10月31日，蔚來累計布局充電站4077座，充電樁2萬3969根，累計提供充電服務超5000萬次，同時接入第三方充電樁超111萬根。此外，蔚來還擁有超過2600座換電站；理想汽車官方稱理想超充站累計上線突破1300座，高速超充站676座，貫通國家級高速9條，城市超充站624座，在88個城市均有設點。

不過，小米汽車與各家的合作存在部分差異。小米汽車微博稱，小米汽車與小鵬汽車的合作，支持小米汽車APP掃碼充電與即插即充服務。與理想汽車的合作，則主要集中在掃碼充電方面，用戶可以通過小米汽車APP掃描充電樁上的二維碼進行充電。而與蔚來的合作同樣支持掃碼充電，進一步擴大了小米汽車用戶的充電選擇範圍。

據蔚來能源介紹，公司已建立覆蓋全國的充電網路，並向全行業開放共用，超過80%的電量服務於非蔚來使用者。截至11月15日，蔚來能源在全國建設了2659座換電站、2萬4092根充電樁，充電樁日均可用率超99%，換電站、充電樁建成數量領先行業。

截至12月19日，小鵬汽車的充電網路布局已有自營站超過1830座，充電樁超過9370根，覆蓋超過420座城市。截至12月22日，理想汽車的超充網路在全國已有超充站1324座、充電樁6718根。

小米 微博

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