我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

中國5G用戶數衝破10億 占整體用戶56%

記者陳宥菘／綜合報導
截至11月底，中國5G用戶數首次突破10億戶。圖為中國移動的工作人員在安裝5G基地台。（中通社）
截至11月底，中國5G用戶數首次突破10億戶。圖為中國移動的工作人員在安裝5G基地台。（中通社）

根據中國工信部公眾號「工信微報」消息，截至11月底，中國5G行動電話用戶數首次突破10億，達到10.02億戶，較去年底淨增加1.8億戶，占行動電話用戶的56%，占比較去年底提高9.4個百分點。

中國工信部23日在上午在微信公眾號發布「2024年前11個月通訊業經濟運作狀況」，根據報告，行動電話用戶規模穩中有增，截至11月底，中國三家基礎電信企業及中國廣電的行動電話用戶總數達17.9億戶，較去年末淨增加4682萬戶。

其中，5G行動電話用戶達10.02億戶。此前，截至10月底，5G行動電話用戶達9.95億戶。

分地區看，中國東、中、西部及東北地區5G行動電話用戶分別達4.36億、2.37億、2.61億、0.68億戶，占該地區行動電話用戶總數的比重分別為56.1%、56.5%、55.6%、54.9%。

5G基地台建設方面，截至11月末，5G基地台總數達419.1萬個，較去年末淨增加81.5萬個，占移動基地台總數的33.2%，占比較去年末提高4.1個百分點。

分地區看，中國東、中、西部及東北地區5G基地台分別達185.6萬、94萬、112.9萬、26.6萬個，占該地區行動電話基地台總數的比重分別為34.3%、34.3%、30.5%、33.9%。

京津冀、長三角地區5G基地台分別達38.7萬、81.6萬個，占該地區行動電話基地台總數的比重分別為36.3%、34.5%；5G行動電話用戶分別達0.84億、1.8億戶，占本地區行動電話用戶總數的比重分別為55.5%、55.4%。

中國工信部表示，今年前11個月，通訊業整體運作態勢平穩。電信業務量收實現穩定成長，5G、千兆光網、物聯網等網路基礎設施建設深入推進，連接用戶規模持續擴大，行動互聯網接取流量較快成長。

中國三家基礎電信企業發布的成績單則顯示，截至11月，中國電信5G網路用戶數達3.49億戶，當月淨增加184萬戶，年度累計淨增加3071萬戶；中國聯通5G網路用戶累計達2.89億戶，當月淨增加128萬戶，年度累計淨增加2926萬戶；中國移動5G網路用戶累計達5.47億戶，當月淨增加143萬戶，年度累計淨增加1.18億戶。

5G 微信

上一則

本田汽車、日產準備合併 為什麼只有本田股票飆漲？

下一則

美股最錢線／降息引爆暴跌 卻是進場良機

延伸閱讀

印度成立新台商會 大孟買地區台人滿心期待

印度成立新台商會 大孟買地區台人滿心期待
菲軍方稱將購買美堤豐系統 中外交部批：挑釁地緣對抗

菲軍方稱將購買美堤豐系統 中外交部批：挑釁地緣對抗
俄烏激戰庫斯克 澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷

俄烏激戰庫斯克 澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌