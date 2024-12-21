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鴻海旗下夏普千億日圓資產 賣給軟銀

財經新聞組／綜合報導

鴻海旗下夏普（SHARP）20日召開董事會決議以1000億（日圓，下同，約6.39億美元），出售旗下堺工廠的部分土地與設施給日本軟體銀行，軟銀將用來興建人工智慧（AI）資料中心，繼日本電信商KDDI出資購買之後，堺工廠迎來第二個金主。

外電報導，若軟銀能夠預見到中長期充足的電力供應，將在2024財政年度內與夏普簽署正式的買賣合同。購買約占堺工廠面積約60%的土地，及相應面板工廠、電源和冷卻設施等。KDDI也計畫在堺建立AI數據中心，但是，軟銀決定收購主要部分，可能會影響計畫。

外界認為，軟銀與KDDI均在堺工廠建設AI資料中心，鴻海是輝達（NVIDIA）最大供應商，將有機會供應日本兩大資料中心的AI伺服器，擴大在日本AI伺服器的版圖。

夏普近年來持續改善財務體質，並將液晶面板事業的虧損縮小，品牌事業持續獲利，出售持有其他股票認列特別獲利，夏普出現五季以來首度轉虧為盈。

另據彭博資訊報導，知情人士說，鴻海將暫時擱置與日產汽車洽談合併的計畫，先觀望日產與本田商議合併的進展，再決定下一步。鴻海在派遣代表與法國雷諾汽車會商後做出決定。雷諾持有36%的日產股權，對合併計畫有發言權。

AI 夏普 鴻海

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