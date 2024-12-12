國際投資機構估中國明年經濟成長普遍預測落在4%到5% 最低僅3.9%

中共中央經濟工作會議傳於11日舉行，近日國際投資機構陸續發布、調整明年中國經濟成長率預期。多數預測值落在4%到5%之間，最低的則僅有3.9%。

綜合香港 經濟日報、香港01報導指出，雖然近期中國發布一連串的經濟刺激政策使得部分數據出現改善，然而一般預料中國的整體經濟情勢在2025年還會進一步放緩，並且為區域經濟造成壓力。

據報導，預期中國明年的經濟成長目標仍會訂在5%左右，但目前國際投行普遍預測則落在4%到5%之間，甚至更低。

國際信評機構惠譽 近期下調中國2025年及2026年的經濟成長預測，將2025年的成長預測，從4.5%下調至4.3%；2026年成長預測，從9月預測的4.3%下調至4%。

惠譽表示，雖然中國的房地產業出現初步回穩的跡象，但仍面臨持續下滑的風險。

渣打銀行近期發布宏觀經濟展望，預計中國今年經濟成長率可能落在4.8%，略低於5%的目標，而至2025年的經濟成長預測為4.5%。

此外，預測中國明年10年期國債收益率將進一步下降，明年第1季末為2%，年底可能降到1.8%。至於債券發行總額度，預計上升到人民幣14至15兆元（約1.9至2兆美元）。

對於中國明年的經濟成長，摩根大通 則預測，全年成長率可能落在3.9%，而且人民幣兌美元將貶至約7.5。

摩根大通預估，美國將於明年第1季宣布調高中國貨品關稅，並於第2季實施，並在第2季、第3季對於中國經濟造成影響。若美國明年「出乎預期」沒有加大對中國的關稅，中國全年經濟成長率可能可達4.6%。