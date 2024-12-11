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台積營收失守3000億台幣大關 AI應用、智慧機新應用 有助Q4超標

記者尹慧中／綜合報導

台積電10日公布11月合併營收新台幣2760.58億元（約85億美元），失守新台幣3000億元（約92.4億美元）大關，月減12.2%，反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍為歷年最旺的11月與歷史單月次高，年增34%。

即便11月業績較10月歷史新高新台幣3142億元（約96.8億美元）下滑逾12%，法人指出，台積電11、12月合併營收實績已達本季財測68%以上，整體營運仍在公司預期的軌道上，隨著AI應用與智慧手機新品矽含量提升，本季實際業績表現仍有機會超越財測。

台積電12日將除息季配息4元，10日股價跌新台幣10元、收新台幣1065元，三大法人同步賣超，其中，外資由前一日買超4753張轉為賣超2213張。台積電周二ADR早盤下跌0.5%。

台積電前11月合併營收新台幣2.61兆元（約804億美元），年增31.8%。公司先前預期在新台幣32元兌1美元基礎上，本季美元營收約介於261億美元至269億美元，季增11.1%至14.5%，平均值季增13%。

法人推估，在台積電美元財測基礎上，本季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於新台幣8352億元至新台幣8608億元（約257.4億美元至265.2億美元）。

法人指出，台積電10月合併營收衝上新台幣3142億元（約96.8億美元）新高後，以財測推算11、12月平均合併營收會比10月下滑，平均值約新台幣2605億元（約80.2億美元），相當於月減13%至17%，主要反映客戶端拉貨旺季已過等季節性因素影響，10日公布11月合併營收實績月減12.2%，大致符合預期。

台積電預估本季營運持續揚升，同步催動全球晶圓代工市場成長。研調機構集邦科技最新報告提到，受惠AI及旗艦智慧手機、PC主晶片需求延續，將帶動5／4奈米、3奈米需求旺至今年底無虞，CoWoS先進封裝亦將持續供不應求。

集邦並提到，相較於台積電握有先進製程優勢營運看升，以成熟製程為主力的晶圓代工廠營運相對辛苦，先進製程與成熟製程廠商營運將呈兩極化。

台積電也積極為成熟製程相關業務加值，日媒報導，日本電子元件巨頭羅姆（ROHM）將擴大與台積電合作、擬將電動車等車用氮化鎵（GaN）功率半導體委由台積電生產，外界看好，若上述合作成局，有助台積電電8吋廠轉型，生產化合物半導體。

台積電 AI 電動車

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