中國電動車11月銷量 比亞迪最賣 衝破50萬輛

比亞迪新能源車11月銷量50.68萬輛，續創歷史新高。（新華社）

中國車企陸續公布11月新能源汽車銷量，其中比亞迪 11月銷量50.68萬輛，續創歷史新高，年增67.86%，穩居第一。在造車新勢力部分，理想汽車11月銷量4.8萬輛居冠，年增18.8%，其次是廣汽埃安的4.2萬輛，零跑汽車11月銷售4萬輛居第三，這也是零跑汽車首度交付量突破4萬。

比亞迪11月產銷數據顯示，前11月新能源汽車銷量375.7萬輛，年增40.02%。從細項看，比亞迪11月純電銷量19.8萬輛，插混銷量30.5萬輛，海外銷售3萬輛。

在造車新勢力方面，目前居首的理想汽車11月交付量年增18.8%。截至11月底，理想汽車2024年共交付44.1萬輛；小鵬汽車11月交付3.08萬輛，年增54%，為單月交付量首度突破3萬輛，且連續三個月創單月交付歷史新高；蔚來11月交付2.05萬輛汽車，年增28.9%。

而蔚來旗下新品牌樂道11月交付新車5,082輛，累計交付10,233 輛。樂道L60正穩步按照既定節奏，目標12月單月交付破萬。

今年加入汽車賽道，外界關注的小米SU7在11月交付量繼續超2萬輛，連續兩個月交付超過2萬輛，全年交付衝刺13萬輛。

華為 助力的車企也有好表現，賽力斯11月持續收獲好成績，11月銷量為3.68萬輛，年增54.58%；累計銷量為38.96萬輛，年增255.26%。華為麾下鴻蒙智行11月全系（指問界、智界、享界與尊界等四界）交付新車4.19萬輛。

在大車廠部分，11月上汽集團銷售新能源汽車超過17.4萬輛，年增16%；吉利汽車11月插電式混動汽車銷量3.1萬輛，純電動汽車銷量9.13萬輛，整體電動車 銷量約12萬輛；長城汽車11月新能源車銷量3.59萬台。

此外，近期中國有消息稱，比亞迪正調整12月銷售政策，中國車訊媒體「車fans」負責人孫少軍1日在微博稱，比亞迪12月部分車型小幅優惠 人民幣1000元至3000元，重點是今年將會繼續給經銷商獎勵紅包。這意味年底衝刺銷量目標下，中國車市另一波價格戰正蠢蠢欲動。