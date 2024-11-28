我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

美對中再祭AI晶片新出口限令 傳最快下周公布

美對中再祭AI晶片新出口限令 傳最快下周公布

記者陳湘瑾／即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

拜登政府據報正考慮進一步限制向中國出售半導體設備和人工智慧（AI）記憶晶片，不過打壓力度不及之前考慮的一些更嚴格措施，相關限制措施最早可能在下周公布。

最新方案與之前草案有重大差別，其中的差別在於美國將把哪些中國公司加入貿易限制名單。

香港經濟日報引述彭博報導，知情人士指，美國此前考慮制裁六家華為供應商，而且官員至少還注意到另外六家。不過現在計畫僅將其中幾家加到實體清單內。值得注意的是，正努力開發AI記憶晶片技術（高頻寬記憶體；HBM）的長鑫存儲，據報並未在名單之列。

這是數月來美國官員討論、與日本和荷蘭盟友談判，以及美國晶片備製造商大力遊說的結果。製造商警告稱，更嚴厲的措施將給它們的業務帶來災難性的損害。

路透報導，半導體製造裝置供應商艾司摩爾（ASML）拒絕置評。兩週前，艾司摩爾在一次投資者日上表示，預計到2025年，其對中國的工具銷售額將從前六個季度的近50%，下降到佔總銷售額的20%。

知情人士稱，目前正考慮的規則還將制裁華為晶片製造合作夥伴中芯國際旗下的兩家晶片工廠。另外，亦將100多家半導體製造設備的中國公司列入名單。

而在28日的中國商務部記者會上，有記者提問美國商會近日稱拜登政府最快將於本周公布新的對中晶片出口限制措施，中國商務部新聞發言人何亞東回應，中方注意到有關報導。中方堅決反對泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業實施歧視性限制。

晶片 拜登 商務部

上一則

馬斯克又造就迷因股 UMAC飆漲 小川普受惠

下一則

OPEC+將政策會議延至12月5日 產量上調計畫可能推後

延伸閱讀

白宮施壓將動員年齡由25歲降至18歲 烏官員稱應先把武器準時送到

白宮施壓將動員年齡由25歲降至18歲 烏官員稱應先把武器準時送到
前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說

前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說
拜登臨別禮物？美中罕見換囚 美3名遭「錯誤關押」公民獲釋

拜登臨別禮物？美中罕見換囚 美3名遭「錯誤關押」公民獲釋
路透：趕明年1月卸任前 拜登擬再供烏克蘭7.25億軍援

路透：趕明年1月卸任前 拜登擬再供烏克蘭7.25億軍援

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20
資人擺脫了總統當選人川普徵收新關稅的威脅，美股上漲，史坦普500指數和道瓊工業指數躍升至新高。路透

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

2024-11-26 17:02

超人氣

更多 >
薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美
陌生人見異狀好心提醒 新生兒就醫檢查出罕病「改變終生」

陌生人見異狀好心提醒 新生兒就醫檢查出罕病「改變終生」
失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現

失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易