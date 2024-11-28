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價格戰…上汽大通跟進比亞迪要求供應商降價10%

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪對供應商提出明年起降價10%要求，引發業界爭議。（中新社資料照片）
比亞迪對供應商提出明年起降價10%要求，引發業界爭議。（中新社資料照片）

比亞迪要求供應商降價10%引發市場熱議後，上汽大通也致信供應商，誠摯地邀請供應商夥伴共同參與成本控制的大專案，目標降本10%。業內人士指出，隨新車大量上市，市場供需失衡狀況預計短期內難以得到根本改善，導致中國汽車產業價格戰難以平息。

據澎湃新聞報導，一封有關比亞迪乘用車要求供應商降價的郵件在網路上廣傳。郵件標題為「2025年比亞迪乘用車降本要求」，落款是比亞迪集團執行副總裁、乘用車首席營運官何志奇。

郵件提到，比亞迪汽車銷量不斷突破，預計全年將突破420萬輛銷量大關，得益於技術創新、規模化優勢和低成本供應鏈。2025年市場競爭將更激烈，進入「大決戰」、「淘汰賽」。為增強比亞迪乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降本。因此比亞迪對供應商所供貨產品提出要求：從2025年1月1日起降價10%。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛發文回應稱，「與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。」

與此同時，上汽大通也向其供應商致信稱，當前汽車市場供大於求的問題突出，「捲成本」將是2025年汽車行業的主旋律，邀請供應商夥伴共同參與到成本控制的大專案中。

比亞迪郵件發出後，引發行業很大爭議。有汽車零部件供應商表示，供應鏈中零部件定期降價是行業慣例，由於車企處於強勢一方，供應鏈企業基本都會遵循。但在近年來行業競爭加劇、價格戰肆虐的情況下，供應鏈企業嚴重承壓，有部分車企並不會要求供應鏈企業降價，而是會努力為其保留一定的利潤空間。

相對於比亞迪，供應商並未太大話語權，比亞迪業績大漲，供應商可能業績還會出現下滑，甚至虧損。有業內人士點評說，這是比亞迪單方面通知，霸王條款。

比亞迪 供應鏈 利潤

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