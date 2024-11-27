要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

中國電動車近幾年快速發展，去年達400萬輛，成為全球最大汽車出口國。不過天風證券董事、研究所所長趙曉光表示，正是因為特斯拉 （Tesla）行長馬斯克 免費開放電池專利，中國新能源汽車產業才能發展出來，如果要打專利戰的話，中國企業將全部倒掉，但此番言引發中國網友不滿砲轟。

快科技報導，趙曉光10年前曾見過馬斯克，也曾問過他一些問題，趙曉光說：「他（馬斯克）真的是想在改變世界，美國集結了全球最優秀的人才，還是值得我們學習。」

此外談到新能源汽車行業時，趙曉光表示，因為特斯拉把電池專利全部免費開放，中國新能源汽車產業才可以做出來，「如果要打專利的話，中國企業全部倒掉。」

不過此番言論引發不少中國網友反對，表示無法接受這樣的言論，甚至痛批，沒有中國的龐大市場以及供應鏈，也就沒有今天的特斯拉。

除了上述爭議話題外，趙曉光還公開表示，要知道什麼是未來產業，可以花足夠的時間去研究美國的科技巨頭和中國的科技巨頭在做什麼，可能90%機會就在他們做未來佈局的事情上。

趙曉光認為，中國從勞動力紅利進入工程師紅利時代，未來最大的紅利是科研紅利。他說：「擺在我們面前的1個重大命題是，如何將科研產業化，這是最大的金礦、最核心的源頭。」

他甚至斷言未來產業發展趨勢，將以2025年6月為界線，無論自動駕駛、機器人、還是元宇宙，在2025年6月前後都會有重要的突破。

趙曉光擁有15年賣方分析經驗，曾於中金擔任副總、安信擔任總經理、目前是天風證券董事、副總、執委，也是新財富分析師，長年拿到新財富電子第1名。

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