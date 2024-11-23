中國電商拼多多Q3財報 淨利不如預期

中國電商拼多多 發布2024年第3季財報，單季營收人民幣993.54億元，年增44%，淨利人民幣249.80億元，年增61%。儘管拼多多業績仍然高速增長，但第3季淨利與前季相比下滑22%，表現不如市場預期，財報發布後，其美股21日甚至大跌10.6%，顯示資本市場對於拼多多當下發展充滿某種不少擔憂。

瑞銀的報告指出，拼多多第3季經調整後淨利為人民幣275億元，遜於市場預期達7%，這主要是受到毛利率拖累，以及拼多多旗下跨境電商平台Temu對商家大力補貼等。

對於第3季營收增長的放緩和利潤的下降，在財報後的電話會議上，拼多多董事長、聯席CEO 陳磊表示，原因在於電子商務領域競爭加劇和業務面臨的各種挑戰所致。

聯席CEO趙佳臻表示，今年下半年受限於第三方運營平台的能力侷限，團隊沒有充分把握好宏觀政策紅利，導致拼多多為了維持同樣商品的競爭力，給出了遠比其他同行高得多的成本，這必然會影響當下和未來一段時間的盈利水平。

從該公司財報也可以看到，拼多多第3季行銷費用大幅增加40%至人民幣304.83億元。公司指出，這主要是由於促銷和廣告活動支出的增加。

趙佳臻指出，當前電商整體競爭環境依然非常激烈，在這種情況下，營收增長放緩是必然的。相較於同行，拼多多的劣勢將在一段時間內顯著存在，帶來的財務影響可能會進一步擴大。

另外，關於旗下跨境電商Temu的最新進展，拼多多聯席執行長陳磊透露，隨著業務發展，消費者及各個外部相關方也在提出更高的要求，拼多多全球化業務面臨的競爭正在日趨激烈，這種競爭疊加複雜的外部環境，發展趨勢必會受到波動和影響。