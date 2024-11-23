華為折疊機銷量 蟬聯中國市場第1名

2024年第3季，華為折疊手機銷量約112萬支，年增97%，衛冕中國折疊手機市場銷量第一名。（取材自IT之家）

市場調研機構CINNO Research最新報告顯示，2024年第3季，中國市場折疊手機銷量達354萬支，年增79%、季增35%，市場滲透率攀升至4.1%，與去年同期相比接近倍增。

其中，華為 單季銷量約112萬支，年增97%，衛冕中國折疊手機市場銷量第一名。在人民幣1萬元以上的高端折疊手機市場中，華為第3季市占高達85％。

值得注意的是，第3季折疊手機AI 技術滲透率達57%，與去年同期相比大幅上升52個百分點，與前季相比上升15個百分點。該技術讓折疊手機變得更加智慧高效，在未來有望成為折疊手機的標準配備功能。

根據報告顯示，中國折疊手機今年前三季累計銷量高達852萬支，年增101%，市場滲透率攀升至4.1%，較去年同期的2.2%提升1.9個百分點，滲透率也接近倍增。

市場調查機構IDC預估，2024年全球折疊手機出貨量年增22%，是所有智慧手機出貨量增長率（5.8%）的三倍多。

該機構強調，中國在改變可折疊手機競爭格局方面發揮關鍵作用，作為全球最大可折疊手機市場，中國今年前三季占全球可折疊手機出貨量的46%。