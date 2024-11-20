我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

長榮、陽明歐洲線運價下月喊漲 貨櫃需求湧現 估平均漲幅3到6成

記者黃淑惠／綜合報導

華人農曆年元月報到，貨櫃運輸需求提前湧現，亞洲-歐洲線的艙位吃緊，海運巨擘馬士基（Maersk）等多家業者已陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐線運價，平均漲幅達三成起跳；業界推估，長榮、陽明將跟進漲價。

據了解，根據上周的上海航運交易所運價指數（SCFI）的數字，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2512美元，遠東到地中海運價每TEU達3080美元。

業界推估，各家調漲幅度不同，平均漲幅達三到六成，最高價已喊到20呎櫃的3900美元，40呎價格略優惠一點約在6000美元。

國內的物流業者分析，紅海危機沒有解除前貨櫃輪轉為淺碟型市場，運價就容易出現大漲、大跌，11月歐洲線的運價還在低點盤旋，現在要走貨櫃還有優惠價格可以談；然而，距離12月也僅十天時間，運價就暴漲三成以上。

航運業者不諱言的指出，隨著船舶開始繞行好望角之後，全球的船舶一直處於供、需吃緊局勢，船舶調度難度相當高，之前因應第4季淡季，不少業者進行減班。

不過，今年華人農曆年提前在1月就報到，因此亞洲地區12月突然出現趕出貨潮， 導致市場需求大量湧現，再度供不應求，造成運價波動的幅度加大。

最近市場傳出海運業者開始調漲12月遠東歐洲線運價，12月2日起自遠東到鹿特丹等歐洲港口的報價，每TEU運價來到3900美元，對比當前運價，依地區不同漲幅三成起跳，預料此議題也擴大燒到台灣航運三雄長榮、陽明，根據業界了解，市場需求轉強，這兩家業者也會跟進調漲運價。

法人分析，受到第4季傳統鋪貨運輸旺季、加上地緣政治持續緊張使得船隻繞道等因素，全球航運仍屬於供需吃緊情況；根據Alphaliner統計截至9月底統計指出，全球僅0.6%貨櫃船屬於純閒置狀態，過去九個月平均僅0.7%貨櫃船處於純閒置狀態，低於疫情時期同期水準。

此外，這次美國總統寶座再度由川普拿下，根據2018年以來川普多次實施額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨/拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的股價潛在表現空間。

長榮 華人 川普

上一則

華為Mate70三部宣傳影片 劇透三大AI新功能

下一則

30%蘋果稅爭議 蘋果中國App Store 有效佣金率不到20%

延伸閱讀

貨櫃輪5哥：川普當選對航運有利有弊 維持全年展望

貨櫃輪5哥：川普當選對航運有利有弊 維持全年展望
回應船舶遭葉門叛軍攻擊 美軍再度發動空襲

回應船舶遭葉門叛軍攻擊 美軍再度發動空襲
台海上國安補漏洞 交通部非局外人

台海上國安補漏洞 交通部非局外人
全球前3季綠色船舶訂單 中國包下7成

全球前3季綠色船舶訂單 中國包下7成

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種