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比亞迪下線1000萬輛車 擬砸千億人民幣衝AI汽車

記者謝守真／綜合報導

中國電動車大廠比亞迪近來持續擴大全球市場，比亞迪第1000萬輛新能源汽車於18日正式下線，新能源車銷量正式跨越千萬大關。王傳福透露，在智慧化的下半場，比亞迪將投入人民幣1000億元（約138億美元），用於發展人工智慧（AI）和汽車相結合的智慧化技術，誓言實現整車全面智慧化進階，要贏得未來技術話語權。

中新經緯指出，比亞迪成立30周年暨第1000萬輛新能源汽車下線發布會18日在深圳市深汕特別合作區比亞迪小漠工業園舉辦。比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福在記者會上回憶30年來的創業經歷指出，從30年前小廠房的20人創業團隊，憑著「敢想、敢幹、敢堅持」工程師精神，發展到如今世界級企業，堅持用技術創新滿足人們對美好生活的嚮往，並用實際行動回饋社會各界、車主和員工。

王傳福指出，「工程師之魂就是比亞迪之魂。即便我們所有財產，包括廠房、專利、股票全部消失，只要工程師還在，就隨時可以東山再起。」

針對比亞迪成為全球首家達成第1000萬輛新能源汽車的車企，比亞迪指出，既是比亞迪全新里程碑，也是中國汽車工業發展史上新的里程碑，標誌著中國由汽車大國向汽車強國，邁出堅實一步，中國汽車迎來高質量發展階段。

該集團還稱，公司在取得第一個500萬輛成就，用了整整15年；而第二個500萬輛，只用了短短15個月，再次刷新中國汽車的「加速度」，這也再次驗證比亞迪堅持新能源路線是對的，堅持技術創新的概念是對的。

河南報業集團旗下媒體「大河財立方」指，王傳福還在會上向遊戲科學創辦人兼執行長、「黑神話：悟空」製作人馮驥交付比亞迪第1000萬輛新能源汽車「騰勢Z9」。而這輛跨越千萬大關的騰勢Z9，即是剛在廣州車展期間發布的車款，定位為D級科技豪華旗艦轎車。比亞迪距離其第900萬輛車下線，僅過去54天。

據了解，中國新能源車14日首次年產突破1000萬輛，並成為全球首個新能源汽車年度達產1000萬輛的國家。雖然距離年底還有一個半月，該數據已比去年全年958.7萬輛的產量增長4.3%。

另，王傳福透露，在智慧化的下半場，比亞迪將投入人民幣1000億元，用於發展AI和汽車相結合的智慧化技術，實現整車全面智慧化進階，贏得未來的技術話語權。將繼續秉持工程師精神，以綠色夢想為使命，以技術創新為指引，滿足人們對美好生活的嚮往，打造世界級高科技企業。

比亞迪 AI 河南

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