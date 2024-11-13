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全球第一個 中國新能源汽車年產量突破1000萬輛

記者陳湘瑾／即時報導
中國新能源汽車強勢崛起，但也在歐盟、美加等地引發低價傾銷疑慮。（新華社）
中國新能源汽車強勢崛起，但也在歐盟、美加等地引發低價傾銷疑慮。（新華社）

央視引述中國汽車工業協會消息，中國新能源汽車年產量在14日上午首次突破1,000萬輛，中國也成為全球首個新能源汽車年產量達千萬輛的國家。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，這是汽車工業發展史上的全新里程碑，宣告大陸汽車工業走出一條高質量發展的道路。

中國國家發展改革委14日在官媒《經濟日報》發文頌揚，2014年5月24日，中共總書記習近平考察上海汽車集團時強調，發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。文章稱，習近平這一重要論述，「科學洞察世界汽車產業技術演進方向」，堅定了中國發展新能源汽車的信心和決心，指引中國新能源汽車產業堅定不移走自主創新之路。

統計數據顯示，2013年是新能源汽車產銷量納入統計體系的第一年，當年產量僅有1.8萬輛。國務院2015年5月發布《中國製造2025》，提出純電動和插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、節能汽車、智能互聯汽車是大陸未來重點發展的方向，大陸工信部並在同年披露當中對於節能與新能源汽車產業發展的10年戰略目標。

到了2018年，中國新能源汽車的年產量達到百萬量級，再到2022年，年度產量超過500萬輛，直到今天首次突破1,000萬輛的里程碑，預計至今年底產量將可望超過1,200萬輛。

中國經濟日報指出，過去十年是全球新能源汽車產業化、規模化加速發展的關鍵時期。中國推動新能源汽車產業由小到大、由弱到強，成為中國最具競爭力的戰略性新興產業，正在重塑全球汽車產業發展格局。

2024年中國新能源汽車1,000萬輛達成活動14日早上在武漢舉行，東風汽車旗下高端智慧新能源品牌東風嵐圖的最新車款「嵐圖知音」，及其他10家車企的整車下線象徵2024年新能源汽車1,000萬輛正式達成。中國一汽、上汽集團、長安汽車、廣汽集團、奇瑞汽車、江淮汽車、長城汽車、吉利汽車、比亞迪、華為、蔚來、理想、地平線等企業嘉賓共同參與。

《極目新聞》報導，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，中國新能源汽車年度產銷量首次突破1,000萬輛，是汽車工業發展史上的全新里程碑，宣告了中國汽車工業走出一條高質量發展的道路，標誌著大陸新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化高品質發展的新階段。

習近平 國務院 比亞迪

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