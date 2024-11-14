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韓媒：比亞迪乘用車 將進軍南韓市場

記者黃國樑／綜合報導

韓聯社報導， 中國電動汽車巨頭比亞迪（BYD）宣布正式進軍南韓乘用車市場。

比亞迪南韓13日表示，已完成針對南韓市場推出乘用車品牌的評估，計畫2025年初在南韓推出乘用車品牌。目前各地區正進行構建銷售和服務網路、人員招聘、車輛認證、行銷策畫及員工培訓等一系列籌備工作。

報導稱，比亞迪南韓表示，為滿足南韓消費者的高品質需求，我們與經驗豐富的員工和合作夥伴開展深入討論。公司將扎紮實實做好準備工作，依託經驗優勢和技術實力，力爭打造一個備受南韓消費者信賴的品牌。

比亞迪自2016年成立南韓法人後，陸續將純電叉車、公交、卡車等新能源產品引入南韓。

2022年7月，比亞迪正式宣布進入日本市場，並宣布陸續引進ATTO 3（元PLUS）、SEAL（海豹）和DOLPHIN（海豚）三款純電車型。隨後，2023年1月9月，ATTO 3和DOLPHIN在日本先後上市；2024年6月，SEAL正式上市。

不過，日本是汽車製造傳統大國，比亞迪初期進展並不十分順利，2023年的銷量有限。今年10初，日經中文網報導，比亞迪4—9月在日本的銷售量成長60.8%，達到1095輛。

比亞迪宣布進軍韓國，是繼日本之後，再在亞洲挑戰另一個汽車製造王國，時間比日本晚了至少兩年以上。但進軍韓國可能表明，比亞迪認為已在日本站穩腳跟。

比亞迪 南韓 日本

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