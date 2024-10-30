「飛行相機」中國暴紅 年營收增5倍 大疆回頭搶食市場

圖為零零科技推出的新品哈浮飛行相機X1 Smart。（圖／取自HOVERAir台灣官網）

繼空拍機之後，如今「飛行相機」在中國正快速竄紅。中國首家推出飛行相機的企業「零零科技」表示，預計今年銷量將突破50萬台，營收年增近5倍，目前公司員工規模已經翻不只兩倍。「飛行相機」崛起讓中國無人機大廠大疆也不敢輕忽，日前已發布無人機DJI Neo以搶食市場大餅。

上海界面新聞指出，事實上，「飛行相機」也屬於無人機的一種，但不同於追求專業航拍的無人機，更側重自拍、輕便和低門檻。用戶只需按下機身上的按鈕，就能夠從手掌上起飛並自動跟隨拍攝，且支持懸停、漸遠、俯拍、環繞、超級跟隨等AI 預設功能。當用戶重新伸出手掌，飛行相機就會自動回到掌心，並將拍攝畫面同步至手機或配套圖傳設備。

報導稱，該產品十分適合戶外運動，不論進行騎行、滑雪等，能在無需操控狀態下紀錄美麗景色，因此逐漸獲得消費者青睞。

界面新聞報導，零零科技創始人兼CEO 王孟秋表示，飛行相機市場未來年出貨量會是百萬級，甚至到千萬級。他指出，不同於門檻要求較高的航拍無人機，飛行相機仍是一個還在快速增長的品類，它面向的始終是大眾群體。

大疆也曾在2016年左右推出功能及售價飛行相機產品Spark，這款產品銷量並不及預期，此後並未有版本更新。在大疆停更後，零零科技在飛行相機市場幾乎沒有對手，使得零零科技能夠獲得高於傳統硬體行業的毛利。

不過，大疆9月發布號稱史上最輕、最小也最便宜的無人機DJI Neo，售價僅為人民幣1299元（約182美元），打破大疆以往產品的定價策略，也是在掌上Vlog無人機賽道的又一次試水。它同樣支持掌上起降，重量僅有135g，操作幾乎零門檻，支持4K視頻錄制、AI智能跟拍等功能。