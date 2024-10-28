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中國重倉股揭曉 寧德蟬聯榜首

記者林宸誼／綜合報導

中國共同基金第三季財報顯示，動力電池大廠寧德時代蟬聯基金頭號重倉股，持有市值人民幣706.3億元（約99.1億美元）。

2022年第二季貴州茅台超越寧德時代，成為基金頭號重倉股，之後連續八個季度穩居基金頭號重倉股，直到今年第二季末，寧德時代重回榜首，並在今年第三季蟬聯。

中國基金報報導，位列中國基金第二到第十大重倉股，分別貴州茅台、騰訊控股、立訊精密、美的集團、五糧液、紫金礦業、中際旭創、陽光電源、比亞迪

寧德時代第三季股價大漲近40%，公募基金第三季也在積極增持寧德時代。數據顯示，截至第三季末，公募基金在寧德時代持股數量為2.8億股，持股市值達到人民幣706.3億元。

從前十大重倉股變化看，陽光電源、比亞迪新進基金前十大重倉股，中國海洋石油、邁瑞醫療退出前十大重倉股。而從前二十大重倉股變化來看，比亞迪、格力電器新進基金前二十大重倉股，工業富聯、海爾智家退出前二十大重倉股。

天相投顧資料顯示，第三季獲得基金增持的個股行業分布較廣，新能源汽車、太陽能、家電、互聯網、保險、白酒、醫藥等各行業龍頭均有基金增持。公募基金對寧德時代增持力度最明顯，重倉該股的基金數從第2季末的978檔猛增至第三季末的1288檔。

除了寧德時代之外，陽光電源、美的集團、騰訊控股、比亞迪也被公募基金顯著增持，位居公募基金第三季增持榜前五名。

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