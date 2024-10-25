中國智駕大廠「地平線」 港股掛牌上市

中國智駕科技企業地平線24 日在港股掛牌上市，以港幣3.99元作為發行價，募資總額達港幣54億元（約7億美元），成為港股今年最大科技IPO。地平線開盤後一度上漲38%，終場收漲2.8%，以港幣4.1元作收。

地平線董事長余凱在上市儀式上表示，地平線成立至今九年，已成中國最大規模的智能駕駛解決方案提供商，會繼續加大研發投入，以技術創新為用戶創造價值。他還提到在香港上市，代表公司面對國際市場的重要一步。

作為全球最大AI駕駛解決方案供應商之一，地平線股東陣容強大，包括比亞迪 、寧德時代、紅杉、高瓴資本、IDG等均為上市前股東，本次IPO基石投資 人包括寧波通商、百度 、阿里、達飛集團，合計認購2.2億美元。

市場也傳出柏基（Baillie Gifford）、挪威主權財富基金以及Wellington Management Group也有認購地平線股票。

地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自駕（AD）解決方案供應商，擁有專有的軟硬體技術。截至今年上半年，地平線在中國及海外獲授673項專利，包括585項發明專利，顯示該公司強大的研發實力以及極高的技術門檻。