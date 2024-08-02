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比亞迪攜手Uber攻自駕計程車 全球導入10萬輛電動車

記者陳湘瑾／綜合報導
網路叫車平台Uber和中國電動車品牌比亞迪宣布達成多年期合作。（取材自Uber官網）
網路叫車平台Uber和中國電動車品牌比亞迪宣布達成多年期合作。（取材自Uber官網）

全球最大出行平台優步（Uber）和中國電動車巨頭比亞迪宣布達成多年期合作，將在全球多個市場的Uber平台上引入10萬輛比亞迪電動車。兩家公司還將合作開發比亞迪自動駕駛汽車，並將其部署在Uber平台上，這被外界認為是雙方合作進軍自動駕駛計程車（Robotaxi）市場的標誌。

據澎湃新聞報導，雙方發布的公告指出，合作將首先落地歐洲和拉丁美洲，然後擴展到中東、加拿大、澳洲和紐西蘭等市場。Uber和比亞迪的合作還可能包括為駕駛員提供充電、車輛維修或保險折扣，以及融資和租賃優惠，具體措施將取決於特定市場中最適合司機的方案。

公告指出，調查顯示，電動車的價格和貸款管道仍然是阻礙司機購買電動車的主因。比亞迪電動汽車價格實惠、維護和維修成本較低，並且車型眾多，非常適合用於共享出行。

公告中沒有具體說明比亞迪將為優步提供哪款車型，但在宣傳圖片中出現三款車型：比亞迪海豹、海豹U SUV和Atto 3 SUV。

有分析指出，比亞迪在此時選擇與Uber合作，顯然是看到了Robotaxi的市場前景，同時也將促進自研自動駕駛技術的落地。

據界面新聞報導，2023年比亞迪研發費用達到395.75億（人民幣，下同），在所有5000多家A股上市公司中排名第二。其中，比亞迪研發投入的重點發力方向是自動駕駛。在股東大會上，比亞迪董事長王傳福表示，比亞迪有4000多位工程師參與研發，覆蓋軟體、演算法、晶片、智慧駕駛方案等方面，公司未來計畫投入1000億，長期、全方位布局智慧化駕駛。

此外，比亞迪近期積極出海，據路透報導，比亞迪正尋求打入加拿大汽車市場，加拿大遊說事務專員辦公室網站顯示，比亞迪聘請的遊說人士已向加拿大聯邦登記處提交申請，旨在就其預期的市場准入問題與加拿大當局溝通，包括建立新業務以及對電動汽車徵收關稅等相關事宜。

截至目前，比亞迪新能源汽車足跡已遍布全球80多個國家和地區。今年上半年，海外銷量超20.3萬輛，年增173.8%。摩根大通此前上調比亞迪今年銷量預估至400萬輛。同時預計，到2026年比亞迪全球交付量將達到600萬輛，其中約四分之一來自海外市場。

比亞迪 加拿大 電動車

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