華為NB面臨斷料 台灣宏碁、華碩有望分食市場

2023年中國PC出貨量為4120萬台，華為排名第三。（路透資料照片）

華為 在中國筆電市場挾「主場」、「愛國品牌」兩大優勢，近年中國市占節節攀升，去年已成為中國市場第三大筆電品牌。隨著美方有意管制英特爾處理器供貨華為，華為筆電恐面臨斷料危機，將對其市占產生「災難性影響」，「中國雙A」宏碁、華碩有望分食華為市占，擴大出貨。

中國筆電市場因長年價格競爭激烈，加上全球電腦霸主聯想在母國市場優勢，海外品牌不易出頭，但台灣雙A仍在中國取得佳績，尤以華碩表現相對出色。

根據市場研究機構Canalys統計數據，2023年中國PC出貨量為4120萬台，年減17%，聯想持續稱霸，全年市占率高達38%，出貨量為1553.6萬台，但年減19%；華碩則排名第四，出貨量286.3萬台，年減24%，市占率為7%。

華為排名第三，去年出貨量398.6萬台、年增11%，是當地前五大品牌中，唯一正成長的廠商。華為市占率也自2022年的7%，提升至2023年的10%。

目前華為主要筆電大多採用英特爾處理器，若真的被美國限制，將產生災難性後果。業界人士指出，華為目前在電腦中央處理器領域尚未有真的能一戰的自研產品，若真的全面改成華為自研處理器，不採用x86架構，周邊廠商軟硬體的支援，也需要花上不少時間累積。

業界人士表示，華為若無法採用英特爾處理器，短期將空出一片市場，將讓前幾大品牌搶食，包含聯想、惠普（HP）、戴爾（DELL）、宏碁、華碩等，若以華為近年在中國「愛國品牌」屬性來看，陸系廠商將有更大機會吃到市場。

此外，儘管目前華為已有自研筆電處理器，如先前號稱從硬體到軟體皆「中國製」的商用筆電「擎雲 L540」，採用華為自研的麒麟9006C處理器，但後續卻被發現該筆電搭載的是台積電 在2020年生產的5奈米晶片 ，時間點大約落在美國切斷台積電等晶片大廠向華為供貨。

至於在商用市場外，市場也傳出華為將針對一般消費性市場打造自研筆電處理器，將採用華為自研的泰山V130架構，且性能號稱不輸蘋果M系列晶片，但目前只聞樓梯響，尚未真的端出晶片。