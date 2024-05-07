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馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

特斯拉執行長馬斯克上月突然訪問北京時，帶上了一位值得信賴的副手：特斯拉前中國業務負責人朱曉彤。知情人士透露，這位被特斯拉內部視為「救火隊」的逆轉局面奇才，已經被從美國調回中國。

華爾街日報報導，朱曉彤是包括馬斯克在內的特斯拉網站上目前列出的僅有的三位高管之一。朱曉彤出生於中國，在美國和紐西蘭接受教育，去年被拔擢升職到位於奧斯汀的特斯拉全球領導團隊，在馬斯克分身乏術的情況下，他承擔了一些首席執行長的職責。朱曉彤因為將特斯拉上海廠打造成該公司業績出色的生產廠之一而備受讚譽。一些員工在內部稱朱曉彤為「救火隊」，因為他善於解決問題，並能實現很高的目標。

朱曉彤被調回中國，正值特斯拉試圖挽救在中國市場的業績。目前馬斯克試圖重振特斯拉在全球的銷售，中國則是個關鍵市場。

在中國，比亞迪等許多車廠正激烈爭搶電動車市占。第1季，中國整體電動車銷量年比成長15%，特斯拉銷售卻下滑4%。

特斯拉和朱曉彤暫未回覆置評請求。電動車產業新聞網站Electrek先前報導了朱曉彤的新職務。

朱曉彤在2014年加入特斯拉，九個月後開始擔任中國地區營運負責人。他藉由與中國官員的穿針引線，協助特斯拉迅速建立了上海廠。

特斯拉的中國員工形容朱曉彤是工作狂，2022年初在新冠疫情導致上海封城時，朱曉彤和工人、供應商會睡在工廠裡，以便維持業務運作。他也帶領包括Cybertruck在內的重要計畫，並協助特斯拉的奧斯汀和加州Fremont廠提高產能、讓製造流程流暢化。

上個月，朱曉彤和馬斯克拜會了中國總理李強和其他政府高級官員，爭取到北京當局支持特斯拉在中國推出全自動輔助駕駛（FSD）軟體功能。特斯拉將與中國的百度展開新合作關係，部署基於百度地圖和導航功能的FSD功能。馬斯克正在尋求擴大FSD業務，這是重振特斯拉成長的支柱。

特斯拉 馬斯克 電動車

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