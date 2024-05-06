港股今年已漲21% 高盛：A股看漲40%

港股今年來已漲21%，反映中國大陸經濟回暖。美國機構高盛 最新報告指出，如果A股能夠在股東回報等方面縮小與全球平均水平的差距，那麼A股可能會上漲約20%，而在最樂觀的假設下，如果能達到全球領先者的水平，漲幅可能高達40%。

「中國交易回來了！」高盛在最新的資金流動報告中指出，中國官方精準有力的支持政策、美中關係的改善和可預測性，正在成為市場積極情緒的催化劑。

高盛報告指出，對沖基金4月增加了對中國股票持倉，總持倉規模增加至5.1%（在過去五年中排第七個百分位數），而淨持倉規模增加至7.5%（在過去五年中排第十個百分位數）。不過，對沖基金持倉水平仍為近五年低點，代表對沖基金持倉還有較大的增加空間。

報告顯示，對沖基金在過去五個月中有四個月出現淨買入；中國境內外股票（離岸和在岸）總體被淨買入，買入量是賣出量的五倍。

此外，今年以來，被視為外資指標的北向資金流入A股103億美元，超過2023年全年的81億美元。

另一家機構美銀美林表示，中國市場「最糟糕」時期已過去。中國股票是一個更便宜、倉位輕、相關性低的對沖工具，即使美聯準會將利率水平更久維持在高位或者全球其他市場出現局部動盪，中國股市也是一個更為安全的投資 選擇。

此前，多家外資機構紛「唱多」A股：瑞銀將MSCI中國指數評級上調至「增持」；摩根史坦利也維持標配中國股市的立場，相對於離岸中國市場更青睞A股；滙豐控股調查統計，超過90%的新興市場 基金開始增持中國股市。