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力積電迎AI商機 台灣銅鑼廠啟用

記者簡永祥／綜合報導
力積電銅鑼新廠一期昨天舉行啟用典禮，董事長黃崇仁表示，AI應用、非紅色供應鏈需求，都是力積電可以掌握的商機。記者黃仲裕／攝影【作者：黃仲裕，日期：2024-05-03，數位典藏序號：20240502122306092】
力積電銅鑼新廠一期昨天舉行啟用典禮，董事長黃崇仁表示，AI應用、非紅色供應鏈需求，都是力積電可以掌握的商機。記者黃仲裕／攝影【作者：黃仲裕，日期：2024-05-03，數位典藏序號：20240502122306092】

力積電斥資新台幣3000億元（約92億美元）在台灣苗栗銅鑼科學園區興建的12吋晶圓廠2日正式落成啟用，力積電董事長黃崇仁表示，迎合全球規避地緣政治風險，力積電建構非紅色供應鏈、強化全球供應鏈重組產銷韌性，以迎接新一波AI人工智慧商機。

黃崇仁表示，台積電是全球晶圓代工龍頭、台灣護國神山，但全世界第一座12吋晶圓廠卻是力積電蓋的，力積電過去已蓋了八個廠，包括瑞晶二座、大陸晶合國際一座及台灣包括正式啟用的銅鑼廠有五座，在與日本和印度合作夥伴簽署將在日本宮城縣仙台市及印度古吉拉特邦蓋廠外，也有沙烏地阿拉伯和越南等國家洽商協助他們國家興建晶圓廠，估未來還要蓋四到六座廠。

黃崇仁強調，主要是美中科技戰，很多國家都想要發展自己的半導體產業；再者AI需求將由雲端向邊緣拓展，應用很快百花齊放。AI晶片需要整合邏輯晶片和記憶體，力積電是少數同時具備整合二項晶片技術的晶圓代工廠。

黃崇仁表示，未來台灣半導體廠除了掌握非紅色供應鏈需求商機外，還包括AI人工智慧商機將大爆發，這將是力積電很大的發展機會。

對於今年景氣，他認為目前AI相關應用好，其他領域受到中國大陸影響都不如預期。但他預估到今年第四季所有AI需求將爆發，明年更將是非常好的一年，力積電也將掌握這些商機，推動營運持續向上成長。

力積電也特別邀請蔡英文總統到場為新廠落成啟用祝賀並參加剪綵，這也將是蔡總統卸任前參加台灣半導體廠完工的最後一場完工典禮。

AI 供應鏈 晶片

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