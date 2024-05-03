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中國重點鋼企首季獲利降至12億美元 業內：準備過「緊日子」

記者黃雅慧／綜合報導

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）統計指出，中國重點鋼鐵企業第一季累計營業收入為人民幣1.49兆元（約2057億美元），年減4.55%；利潤總額人民幣87.08億元（約12億美元），年減47.91%。

中鋼協副會長兼秘書長姜維表示，中國鋼鐵行業運行呈現出「三高三低」局面，也就是：高產量、高成本、高庫存，以及低需求、低價格、低效益。

新京報引述姜維分析表示，第一季中國粗鋼產量較去年同期小幅下降，但受下游有效需求不足及春節後需求啟動延緩等影響，粗鋼表觀消費量降幅大於產量降幅，供需矛盾突出，鋼材價格持續下行，疊加鐵礦石等原料價格易漲難跌的影響，企業利潤明顯下降。

中國鋼企普遍認為，此輪鋼鐵行業調整將是長周期的減量調整過程，鋼材供強需弱態勢將長期存在，要做好過「緊日子」準備。

中鋼協表示，鋼企第一季面臨市場供需出現階段性嚴重失衡、鋼材價格下跌明顯、鐵礦石價格高企等困難，提升行業運行質量和效益的難度加大。

中鋼協副秘書長兼市場調研部主任石洪衛指出，鋼企效益第一季年增率下降有兩個因素：一是供給大於需求；二是原料成本大幅上升。

業內分析，今年中國粗鋼產量調控措施不再單純要求粗鋼產量年增率下降，重心轉移至產量「調控」，並首次提出扶優汰劣。

值得注意的是，中鋼協在4月26日在北京召開第一季鋼企交流座談會，聚集來自中國寶武、鞍鋼集團等18家中國重點鋼企負責人與會，並交流企業生產經營情況。中鋼協副會長唐祖君會上稱，現在鋼企面臨最大的問題是如何實現供需動態平衡。並強調鋼鐵行業轉型升級「勢在必行，迫在眉睫」，大方向和目標就是「高端化、綠色化以及智慧化」。

第一財經報導，蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕分析，中國鋼企將從「規模效益」轉向「企業收益」，從「全品盈利」轉向「品種盈利」。

不過，從短期來看，葛昕指出，由於主要原料價格跌幅大於鋼價跌幅，鋼企的階段性品種盈利情況有所改善，市場的「逐利」效應正在顯現，這將增強鋼廠產能釋放的意願，或使得中國鋼市供需矛盾再次出現「反覆」。

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