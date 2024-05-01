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華為Q1財報 每天賺3000萬美元 被美制裁以來 最好單季表現

記者黃雅慧／綜合報導
華為今年第1季公司營收約人民幣1784.5億元。（記者黃雅慧／攝影）
華為今年第1季公司營收約人民幣1784.5億元。（記者黃雅慧／攝影）

華為投資控股有限公司30日公布，2024年第1季公司營收約人民幣1784.5億元（約246.3億美元），年增36.66%；歸屬於母公司的淨利潤人民幣196.5億元（約27.1億美元，平均每日賺進約3069萬美元），年增564%，淨利潤率達11%。該報告也是華為被美國制裁以來最好的單季財報。外界認為利潤提升與高階手機強勢回歸有關。

外界認為，華為已經在制裁常態化下找到了最適合自己生存方式。今年華為終端發表產品的節奏明顯變得更快，第1季就推出Pura70系列手機，智界新S7、問界新M5、享界S9等諸多新品。2024年被視為華為終端產品的全面回歸之年。

回顧華為被美制裁前後業績表現，2020年第1季，華為營收人民幣1822億元（約251.5億美元），淨利潤率7.3%，達到歷史巔峰。不過，受到制裁影響，此後營收與淨利潤下滑。2023年第1季華為營收人民幣1321億元（約182.3億美元），淨利潤率僅2.3%，為10年新低。

華為3月底發布2023年年度報告，2023年華為整體經營情況符合預期，實現全球銷售收入人民幣7042億元（約972.1億美元），年增9.63%，為2019年以來最大年度增幅；淨利潤人民幣870億元（約120億美元），年增144.5%。

外界普遍認為華為營收的增長與高階手機強勢回歸有關。市場分析機構Canalys近期發布2024年第1季中國智慧手機市場調查報告，報告顯示，華為手機出貨量年增率為70%，達到1,170萬支，市占率達17%，為時隔13季後，再度重奪中國中國市場第一。

國際數據公司（IDC）手機單季跟蹤報告顯示，榮耀和華為已經並列中國智慧手機出貨量第一，其中華為拿下17%的市場，出貨量年增110%，是增幅最快的廠商。

據市調機構Counterpoint的手機銷量周度報告數據，華為第1季銷量年增69.7%。 而大幅成長很大程度歸功於其5G手機Mate 60系列的銷售火爆。

除了手機之外，汽車業務轉虧為盈或也是助力。華為終端BG CEO余承東3月曾表示：「華為車BU今年大概能夠實現轉虧為盈。今年前三個月，智選車業務實現轉虧為盈，車BU業務也接近損益平衡的邊緣。預計從4月開始，應該能實現轉虧為盈。」

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