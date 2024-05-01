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中國消費貸款利率 跌破「3%」區間

記者黃雅慧／綜合報導

為了促進消費，中國銀行憑藉「五一」假期名義加大消費貸款推廣力度。不僅國有大行調降利率，股份制銀行也加大籌碼，跌破「3%」的區間。

分析認為，3%之下的超低利率，則屬於「限量版」，更多是銀行的促銷噱頭。此前業內人士普遍認為，即使信貸利率低，但民眾對相關產品需求仍不高。

財聯社報導，中國多家銀行近期推出消費貸優惠利率：國有大行利率在3.2%-3.5%之間，比如徽商銀行、廣州農商銀行的消費貸利率分別為3.2%和3.28%；而股份制銀行更低。比如中信銀行「信秒貸」產品年化利率（單利）最低可降至2.98%，但客戶需在周一至周五上午10時「搶」六折利息券。

融360數字科技研究院發布研報中分析指出，近期銀行線上無抵押消費貸利率下行趨勢較為明顯，雖然大部分產品利率仍在3%以上，但最低利率3%以下的情況開始增多，各銀行之間的價格競爭也愈加激烈。

針對消費貸利率下降趨勢，21世紀經濟報導，博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博分析原因有二：一是房市低迷，住房貸款新增乏力，部分銀行希望通過發展消費貸款來彌補個人住房貸款下降的缺口；二是消費貸直接和消費場景綁定，也是銀行此前一直想發力的市場。

利率 貸款

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