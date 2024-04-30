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深圳房企益田集團破產清算案 進入申報債權階段

記者謝守真／綜合報導

中國又有房企爆雷，昔日有中國百強房企之稱的深圳市益田集團傳出深陷破產危機，該公司破產清算案進入至申報債權階段。

益田曾連續多年獲得「廣東房地產綜合實力十強」、中房協「中國房地產開發企業百強」等殊榮，昔日也曾為總資產規模人民幣500億元（約69.3億美元）、淨資產近人民幣200億元的企業。

上海證券報報導，中國全國企業破產重整案件資訊網公開益田集團債權申報指引顯示，深圳市中級人民法院已於3月14日裁定受理益田集團破產清算，於4月16日裁定對益田集團進行重整，並於4月19日指定深圳誠信會計師事務所（特殊普通合夥）、廣東尚寬律師事務所擔任管理人，並指益田集團的債權人應在7月15日前向該公司管理人申報債權。

益田集團成立於1996年，為深圳老牌房企，旗下有旅遊商業、智慧地產、醫療健康等多元業務板塊企業，並打造深圳益田假日廣場、共和世家、深圳半島城邦（I期）等多個項目。

然而，北京信託在3月的公告引發外界對益田集團「破產危機」一案的關注。北京信託錦星財富152號集合資金信託計畫公告顯示，甘肅九通置業有限公司向深圳中院申請深圳市益田集團股份有限公司破產。

北京信託表示，為保障信託財產安全，已向益田集團發送《關於及時對益田集團被申請破產提出異議的函》，要求其及時協調九通置業撤回破產申請、及時向深圳中院提出異議並對相關事項及應對方案等進行說明。然而，深圳中院公示的最新狀態顯示，北京信託向深圳中院發送的異議申請並未被採納，益田正式進入破產程序。

破產 房地產 甘肅

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