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中國商飛國產C919飛機 訂單破百架 價格逼近空巴A320

記者謝守真／綜合報導
中國國際航空公告，已與中國商飛簽訂協議，向其購買100架C919客機。(新華社)
中國國際航空公告，已與中國商飛簽訂協議，向其購買100架C919客機。(新華社)

中國商飛國產大飛機C919不斷在中國境內外拓展市場。中國國際航空宣布，與中國商飛簽訂協議，向其購買100架C919客機，計畫於2024年至2031年分批交付。經估算，此次100架C919飛機交易，合計約108億美元。值得注意的是，此次國航購入C919的價格，已經接近業界同等級的空中巴士A320NEO機型。

據中國國航官網消息，中國國航28日發布「中國國際航空股份有限公司關於購買飛機」的公告表示，經公司第六屆董事會第29次會議批准，與中國商用飛機公司於26日簽訂協議，向商飛公司購買100架C919飛機。

公告指出，中國國航上述100架飛機計畫於2024年至2031年分批交付至公司。而這也與東航此前的交付時間完全一致。

針對交易對價及定價情況，公告說明，據中國商飛提供的最新目錄價格，前述100架C919飛機的基本價格（包括飛機機身、附加部件及引擎的價格）合計約為108億美元。

不過，此次目錄價格較上次的9900萬美元，平均每架上漲近900萬美元。C919的目錄價格是1.08億美元，同等級的B737MAX8的目錄價格為1.216億美元，A320NEO的目錄價格則為1.106億美元。這顯示國航此次購入C919的價格，已經接近A320NEO。

人民日報指出，本次中國國航的基本價格高於東航購買飛機時的基本價格。2023年9月，東航與商飛簽訂買賣協議時，100架C919飛機的基本價格合計約99億美元。對此，中國國航解釋，經買賣雙方公平談判，中國商飛給予公司購買飛機較大價格優惠，故本交易的實際對價低於上述飛機基本價格。

公告還稱，本次交易符合公司發展規畫及市場需求，有利於優化其機隊結構及長期運力補充。

而以該集團截至2023年12月31日的可用噸公里計算，本次交易將使中國國航運力增加約7.5%。新飛機將於2024至2031年分批交付後，部分為滿足機隊老舊飛機退出的更新需求，運力實際淨增速度將維持在可控範圍內。

根據中國商飛微信公眾號「大飛機」消息，C919大型客機是中國按照國際通行適航標準研製、具有完全自主知識產權的全球新一代單通道幹線客機，2022年9月29日取得中國民航局型號合格證，11月29日取得中國民航局生產許可證。

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