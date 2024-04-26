我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

中國太陽能企業Q1利潤慘遭侵蝕 業界：產業鏈短期非理性競爭

記者謝守真／綜合報導

由於全球太陽能產業價格跌不停，使眾多中國太陽能企業利潤慘遭侵蝕。4月25日，中國太陽能企業天合光能發出公告稱，今年該公司第一季實現營業收人民幣182.56億元（約25.1億美元），年減14.37%；淨利人民幣5.16億元（約7119萬美元），年降70.83%。對此，中國業界人士指出，從全產業鏈角度看，從工業矽到太陽能光電模組的主要環節均跌破生產成本，短期內市場呈現非理性競爭。

綜合第一財經、中國證券報指出，天合光能今年第一季財報公告表示，2024年首季淨利較去年同期下降70.83%，主因為受到太陽能產業鏈供影響，由於公司模組產品售價年減，太陽能組件獲利能力下降。

財報提到，2023年公司淨利人民幣55.31億元（約7.6億美元），年增為50.26%。天合光能擬向全體股東每股派發現金紅利人民幣6.33元（含稅）。天合光能稱，儘管在下半年面臨行業供需關係變化、太陽能產業鏈價格整體呈波動下行趨勢的情況下，公司持續發揮全球化品牌、管道優勢以及在經銷分銷市場的優勢，太陽能組件、支架以及分散式系統銷量顯著成長。

然而，值得注意的是，天合光能財報也坦言，隨著行業產能的擴產及技術進步，加上太陽能產品價格逐步降低，太陽能企業在成本管控及產品性能上面臨更激烈的競爭。「中國產業鏈的加速淘汰和集中度的進一步提升，以及市場布局的加快將使得公司面臨市場競爭加劇的風險。」

此外，天合光能還指稱，近年來部分中國太陽能企業紛紛在海外新建產能並加大海外市場的開拓力度，加劇海外市場的競爭程度。而目前太陽能產業鏈價格繼續下行，還未出現「觸底」訊號。上游矽料價格連續幾周下跌，矽料價格已達多數企業的現金成本，甚至跌破部分企業現金成本。

對此，中國有色金屬工業協會矽業分會近期曾表示，「矽料價格雖已出現多周的持續下滑，但現價跌幅仍不及下游預期，下游持續看跌。」

而從全產業鏈角度看，上述分會提醒，從工業矽到太陽能組件的主要環節均跌破生產成本，「短期內市場呈現非理性競爭。」不過，在這一輪太陽能產業的調整周期中，頭部一體化企業或將擁有更強的抗風險能力。

證券 利潤

上一則

微軟雲端獲AI助力 谷歌首發股利

下一則

比亞迪5款新車 預計今年第二、三季上市

延伸閱讀

地球日 拜登撥70億補助住宅太陽能 90萬低收入戶受惠

地球日 拜登撥70億補助住宅太陽能 90萬低收入戶受惠
OpenAI的CEO奧特曼 現在投資什麼？

OpenAI的CEO奧特曼 現在投資什麼？
裝太陽能踩坑 洛縣數千房主受害

裝太陽能踩坑 洛縣數千房主受害
天災重建房須裝太陽能板 議員擬放寬

天災重建房須裝太陽能板 議員擬放寬

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（視頻截圖）

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億

2024-04-18 20:45

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜