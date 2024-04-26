中國太陽能企業Q1利潤慘遭侵蝕 業界：產業鏈短期非理性競爭

由於全球太陽能產業價格跌不停，使眾多中國太陽能企業利潤 慘遭侵蝕。4月25日，中國太陽能企業天合光能發出公告稱，今年該公司第一季實現營業收人民幣182.56億元（約25.1億美元），年減14.37%；淨利人民幣5.16億元（約7119萬美元），年降70.83%。對此，中國業界人士指出，從全產業鏈角度看，從工業矽到太陽能光電模組的主要環節均跌破生產成本，短期內市場呈現非理性競爭。

綜合第一財經、中國證券 報指出，天合光能今年第一季財報公告表示，2024年首季淨利較去年同期下降70.83%，主因為受到太陽能產業鏈供影響，由於公司模組產品售價年減，太陽能組件獲利能力下降。

財報提到，2023年公司淨利人民幣55.31億元（約7.6億美元），年增為50.26%。天合光能擬向全體股東每股派發現金紅利人民幣6.33元（含稅）。天合光能稱，儘管在下半年面臨行業供需關係變化、太陽能產業鏈價格整體呈波動下行趨勢的情況下，公司持續發揮全球化品牌、管道優勢以及在經銷分銷市場的優勢，太陽能組件、支架以及分散式系統銷量顯著成長。

然而，值得注意的是，天合光能財報也坦言，隨著行業產能的擴產及技術進步，加上太陽能產品價格逐步降低，太陽能企業在成本管控及產品性能上面臨更激烈的競爭。「中國產業鏈的加速淘汰和集中度的進一步提升，以及市場布局的加快將使得公司面臨市場競爭加劇的風險。」

此外，天合光能還指稱，近年來部分中國太陽能企業紛紛在海外新建產能並加大海外市場的開拓力度，加劇海外市場的競爭程度。而目前太陽能產業鏈價格繼續下行，還未出現「觸底」訊號。上游矽料價格連續幾周下跌，矽料價格已達多數企業的現金成本，甚至跌破部分企業現金成本。

對此，中國有色金屬工業協會矽業分會近期曾表示，「矽料價格雖已出現多周的持續下滑，但現價跌幅仍不及下游預期，下游持續看跌。」

而從全產業鏈角度看，上述分會提醒，從工業矽到太陽能組件的主要環節均跌破生產成本，「短期內市場呈現非理性競爭。」不過，在這一輪太陽能產業的調整周期中，頭部一體化企業或將擁有更強的抗風險能力。