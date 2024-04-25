蘋果自研AI處理器 採用台積3奈米製程 鴻海可望承接整機組裝訂單

蘋果研發AI伺服器處理器，為台積電先進製程訂單再添新動能。（路透資料照片）

外電報導，蘋果傳正打造首款自家AI PC用的M4晶片後，也正開發自研AI伺服器處理器，採用台積電 3奈米製程，預計2025下半年量產。

業界看好，蘋果研發AI伺服器處理器，為台積電先進製程訂單再添新動能，之後相關AI伺服器組裝訂單則可望由鴻海 承接，成為蘋果猛攻AI的兩大受惠台廠。

台積電及鴻海24日不評論單一客戶訊息。台積電23日股價勁揚新台幣29元、收新台幣783元，市值重返新台幣20兆元（約6134億美元）大關、達新台幣20.3兆元（約6226億美元），外資買超1.3萬餘張；鴻海更是大漲逾8%，終場收新台幣156元，上漲新台幣12元，外資買超1.5萬餘張。

業界先前傳出，台積電3奈米首發客戶蘋果已包下首批產能至少一年，依據台積電財報，2022年最大客戶營收貢獻已逾新台幣5000億元（約153.3億美元），2023年營收貢獻絕對值達新台幣5465億元（約167.6億美元），續創新高，外界解讀最大客戶直指蘋果，法人預期，隨著蘋果包下台積電3奈米首批產能效益顯現，蘋果對台積電營收貢獻度也會持續增長。

MacRumors、Wccftech等外媒23日報導，蘋果正在設計自己的AI伺服器處理器，並採用台積電3奈製程生產，預計2025下半年量產。

Wccftech指出，從量產時程來看，蘋果AI伺服器處理器使用的可能是台積電的「N3E」製程。據傳，N3E製程也用來生產A18 Pro、即將問世的高通驍龍8 Gen 4，以及聯發科Dimensity 9400等大客戶的產品。

隨著蘋果開始投入自研AI伺服器處理器，意味後續也將展開AI伺服器相關建設，需要組裝廠協助，引動新一股商機，外界看好鴻海奪單呼聲高。

外資摩根士丹利證券表示，鴻海集團旗下工業富聯（FII）自2021年就開始與蘋果合作發展伺服器，並在2023年中小量批次出貨蘋果。摩根士丹利證券預估，今年鴻海集團將取得蘋果約2萬台AI伺服器訂單，當中輝達H100伺服器占比40%到50%。

供應鏈人士透露，蘋果先前已做很多AI功能測試，屬於高度機密，蘋果與鴻海一直有許多專案進行並測試中。隨著蘋果全力進攻AI領域，並將在今年推出的新款iPhone搭載AI功能，同時，現在也傳出蘋果可能推出自行研發的AI晶片，鴻海是全球伺服器製造龍頭，市占率超過四成，成為未來蘋果AI伺服器計畫的首選合作夥伴。