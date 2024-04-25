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中國重點城市商辦 第一季租金下跌

記者黃雅慧／綜合報導

中國房產調研機構中指研究院數據顯示，今年第1季中國全國重點城市主要商圈辦公樓租金較前季下跌的商圈占71.3%。平均租金為每天每平方公尺人民幣4.68元，較前期下跌0.47%。分析稱，業主或繼續採取「以價換量」措施以降低空置，短期內重點城市辦公樓租金或將繼續調整。

從城市級別來看，一線城市中，有16.7%的商圈辦公樓租金較前期上漲，80.6%的商圈辦公樓租金較前期下跌，2.8%的商圈辦公樓租金與上期持平；二線城市中，34.1%的商圈辦公樓樓租金較上期上漲，63.6%的商圈辦公樓租金較上期下跌，2.3%的商圈辦公樓租金與上期持平。

辦公樓租金較前期跌幅在1.0%以上的有深圳後海、天津華苑等11個商圈寫字樓（商辦），其中深圳後海商圈跌幅最大，為1.69%；上海虹橋、漕河涇、徐家匯三個商圈租金跌幅則在0.1%以內。

今年第1季也有26.3%的樣本商圈辦公樓租金較前期上漲，主要以二、三線城市為主，比如杭州西溪、成都金融城兩個商圈租金漲幅相對較大，均為0.55%；武漢光谷、青島中央商務區、成都春熙路等16個商圈租金漲幅在0.1%-0.5%之間。

在辦公樓空置率部分，數據顯示，一線城市甲級辦公樓空置率相對較低，其中廣州最低，為11.5%；而青島、武漢、長沙等城市甲級辦公樓空置率相對較高，空置壓力相對較大。

如果從變化看，報告指出，第1季重點城市辦公樓供應節奏總體放緩，多數城市以消化存量為主，加上辦公樓租賃需求延續恢復態勢，超半數代表城市空置率較2023年底小幅下降。

租金 武漢

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