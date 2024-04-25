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華為智駕商用元年 發布「乾崑」新品牌 首批10品牌合作夥伴出列

記者黃雅慧／綜合報導
華為24日發布智慧駕駛軟體新品牌「華為乾崑」。（取材自微博）
華為24日發布智慧駕駛軟體新品牌「華為乾崑」。（取材自微博）

華為24日發布智駕方案新品牌「乾崑」，並公布首批合作夥伴，包括嵐圖、猛士、深藍、阿維塔、廣汽傳祺、極狐，以及智選車模式下的「四界」（問界、智界、享界、傲界）等十個品牌，宣告開啟智駕規模商用元年。外界認為這次「乾崑」帶來華為智駕系統再升級，或意味華為「智選朋友圈」將加速擴圍。

對於乾崑的命名，華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志說：乾，乃「天之剛健、自強不息」，以向上生長的動能，引領未來；崑，乃「崑侖之巔」，立於天地，問鼎未來。「乾崑」有「向上捅破天」，引領產業，「向下扎到根」，掌握硬核技術的寓意。他指出，「乾崑」與「鴻蒙座艙」一同，作為華為智慧汽車解決方案兩大核心品牌。

會上發布乾崑系列新技術，包括全新升級的「乾崑 ADS」、「乾崑車控」、「乾崑車雲」等解決方案。此外，新一代鴻蒙座艙再次進化，帶來千悟引擎、乾崑音響及車載最強生態等創新技術重磅登場。新技術預計帶來更安全、便捷的自動駕駛體驗。

靳玉志表示，電動化的下半場是智慧化，而智慧化的轉折點已經到來，2024年將會是開啟智慧駕駛規模商用元年，預計到2024年年底採用華為智駕的汽車將超過50萬輛。

靳玉志透露，自2019年華為智慧汽車解決方案BU（Business Unit ，事業部）成立以來，累計研發投入超過人民幣300億元（約41.3億美元），研發人員達7000人。華為智慧汽車解決方案業務目前正處於高速增長期。

華為 CEO

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