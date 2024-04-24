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茶百道登港股 一開盤就破發

記者謝守真／綜合報導

繼「奈雪的茶」之後，另一中國手搖飲品牌「茶百道」23日登陸港股，但投資人顯然不買單。

茶百道上市首日一開盤就「破發」，盤中更一度暴跌超過37%。茶百道昨收報12.8港元，下跌26.86％。

財新網報導，茶百道以每股17.50港元的價格招股，扣除包銷費用及其他與全球發售有關的估計開支後，茶百道募資淨額約港幣24.63億元，為2024年以來港股最大IPO。

以23日收盤價計算，當前該公司總市值約189.14億港元，若與258.59億港元發行市值相較，茶百道市值上市首日便蒸發了近70億港元。

公開資料顯示，茶百道成立於2008年，由王霄錕和劉洧宏夫婦創立，首家門店開在四川成都，主要透過加盟模式擴張網路。最新資料顯示，截至2024年4月5日，茶百道的門店數達到8016家，其中加盟店有8010家，占總門店數的99%以上，遍布中國全國31個省市。

據招股說明書顯示，2020年至2023年，茶百道分別實現營收人民幣10.8億元、36.44億元、42.32億元、57.04億元，複合年均增長74.15%。

同期實現的利潤分別為人民幣2.38億元、7.79億元、9.65億元、11.51億元，其利潤年複合增長率超65%。

值得注意的是，「上市即破發」似乎是茶飲品牌必經的劫難。2021年6月30日，奈雪的茶登陸港交所，發行價為19.8港元，上市首日收盤較發行價下跌近14%。截至今年4月23日，奈雪的茶股價已跌至2.28港元，其市值僅39億港元，較上市時的323億港元總市值縮水超284億港元。

目前還有包括蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨等茶飲品牌在排隊赴港IPO，這些企業均已遞交招股書，正在等待港交所審核階段。

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